"Ne yapsam bir türlü zayıflayamıyorum!" diyenler! Eğer o alışkanlıklarınızı bir an önce değiştirmezseniz...

Spor yapmanıza ve sağlıklı beslenmenize rağmen hala kilo veremiyorsanız günlük rutinlerinizi gözden geçirmenin zamanı çoktan gelmiş olabilir. Bunun için günlük alışkanlıklarınızı listeleyebilir ve kilo vermenizi engelleyebilecek durumları kolaylıkla saptayabilirsiniz. Birkaç örnek ise bizden! İşte, kilo vermenizi engelleyen ve uzak durmanız gereken alışkanlıklar...

YİYECEKLERİ BİLGİSAYAR VE TELEVİZYON BAŞINDA TÜKETMEK

Televizyonda dizi izlerken çay veya kahve içip bir şeyler atıştırmaya bayılıyor olabilirsiniz ancak bu durum sağlıksız beslenmenize ve kilo almanıza yol açar. Televizyonda gördüğünüz yiyecek ve içecek reklamları aklınızı çelebilir ve "Aman, bir kereden bir şey olmaz!" deyip farkında olmadan bunu alışkanlık haline getirebilirsiniz. Televizyon gibi sizlere farkında olmadan yemek yediren bir diğer eğlence kaynağı ise bilgisayar. Gün boyu bilgisayar başında hareketsiz kalmanın yanında hızlı ve dikkat etmeden tüketilen besinler de kilo vermenizi engelleyebilir.

YETERİ KADAR SU İÇMEMEK

Kilo vermek istiyorsanız bol bol su içmeye özen göstermelisiniz. Günde 2,5-3 litreden az su içiyorsanız bu duruma dikkat etmelisiniz.

YİYECEKLERİ HIZLI TÜKETMEK

Gün içinde fazla vakit kaybetmemek adına öğünlerinizi hızlı tükettiğiniz zamanlar olabilir ancak vücudunuzun doygunluk hissine ulaşması en az 20 dakika sürer. Dolayısıyla çok hızlı yemek yediğinizde bu süre içerisinde ihtiyacınız olandan daha fazla kalori alırsınız. Ayrıca bu durum, reflü ve tip 2 diyabete de sebep olabilir.

AZ UYUMAK

Vücudunuzun ihtiyaç duyduğundan daha az uyumanız, kilo vermenizi zorlaştırabilir. Az uyuduğunuzda vücudunuz daha çok girelin ve daha az leptin salgılar. Girelin hormonunun fazla, leptinin az salgılanması ise daha çok kalori alımıyla sonuçlanır.

SAĞLIKLI OLDUĞUNU DÜŞÜNEREK DİYET ÜRÜNLERİ FAZLA TÜKETMEK

Daha az kalorili olduğu ve daha tok tuttuğu için beslenme programınıza diyet ürünler ekleyebilirsiniz ancak düşük kalorili diye tüketilen diyet ürünlerde şeker ve yağ yerine kullanılan bazı yapay maddeler de kilo vermenizi engelleyebilir.

