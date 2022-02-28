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Ne yapsanız öksürüğünüz geçmiyor mu? O zaman sizi kuru öksürükten ve gripten kurtaracak olan sarımsak sütü kürünü mutlaka deneyin!

28.02.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sebzelerin, meyvelerin ve baharatların birçoğu sağlığa kavuşabilmek amacıyla kullanılıyor. Sağlık amacıyla kullanılan besinler arasında sarımsak ve süt de yer alıyor. Son zamanlarda ise hem lezzetli oluşu hem şifa kaynağı olması sebebiyle sarımsak ve süt karışımı çok fazla duyulmaya başlandı. İşte birçok hastalığın karşısında duran sarımsaklı süt kürü sizlerle!

Ne yapsanız öksürüğünüz geçmiyor mu? O zaman sizi kuru öksürükten ve gripten kurtaracak olan sarımsak sütü kürünü mutlaka deneyin!

Sarımsak, faydalarını saymakla bitiremeyeceğimiz besinler arasında ilk sırada bulunuyor. Doğal antibiyotik kaynağı olarak bilinen sarımsağı uzmanlar da öneriyor. Peki, sarımsağı süt ile karıştırınca sarımsağın daha sağlıklı bir hale geldiğini ve bu karışımın doğal tedavi yöntemi olarak kullanıldığını biliyor musunuz? Sarımsak sütü denilen bu karışım astım, kuru öksürük, grip, kalp sorunları, bağırsak kurdu, uykusuzluk, siyatik ağrılar gibi problemlerin iyileşmesinde önemli rol oynuyor. Şifa deposu olan sarımsak sütü kürünün malzemeleri nelerdir, nasıl hazırlanır gelin bir bakalım.

ŞİFA DEPOSU SARIMSAK SÜTÜ KÜRÜ

MALZEMELER

  • 2 su bardağı süt

  • 1 su bardağı su

  • 10 diş sarımsak

  • Bal

HAZIRLANIŞI

  • Sarımsak kabuklarını soyun ve sarımsakları iyice yıkayın.

  • Yıkanan sarımsakları iri iri doğrayın.

  • Tencere içine sütü, suyu ve sarımsakları koyun, orta ateşte sürekli karıştırarak kaynatın.

  • Karışım kaynamaya başladıktan sonra altını kapatın.

  • Süzgeç yardımıyla sarımsakları ayırın ve karışımı ılımaya bırakın.

  • Ilıyan karışımın içine bal ilave ederek tüketebilirsiniz.

SARIMSAK SÜTÜ KÜRÜNÜN FAYDALARI

Sarımsak sütü kürünün kuru öksürük ve grip karşıtı olmasının dışında daha birçok faydası bulunuyor.

  • Kalp damar sağlığının korunmasını sağlıyor.

  • Kolesterol seviyesinin düşürülmesine katkıda bulunuyor.

  • Zatürre hastalığından vücudu koruyor.

  • Uykusuzluk probleminin azalmasına etki ediyor.

  • Akneleri giderip, cildin güzelleşmesine destek veriyor.

  • Saçları besliyor, saçların uzamasına etki ederek saçın parlamasına katkı sağlıyor.

  • Vücutta bulunan toksinlerin karaciğerden atılmasına destek sağlıyor.

  • Karaciğer yetmezliği, karaciğer yağlanması hastalıklarında destek tedavi olarak kullanılıyor.

  • Sindirim ve kabızlık problemlerinin azalmasına yardımcı oluyor.

  • Kireçlenmenin neden olduğu ağrılar ve eklem ağrılarının azalmasına katkı sağlıyor.

  • Zayıflamaya yardımcı olarak ödemin vücut dışına atılmasını sağlıyor.

  • Bağırsak parazitlerinin temizlenmesi üzerinde etkili.

  • Sarılık tedavisine yardımcı oluyor.

  • Kadınlarda doğurganlık oranının artmasına destek veriyor.


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