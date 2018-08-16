HABER

Ne yaptığını öğrenince çok şaşıracaksınız

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 16.08.2018 14:52 | Son Güncelleme

YouTube, son zamanlarda doğadaki malzemelerle hayat sürüp deneyimlerini takipçileriyle paylaşanlarla dolup taştı.

Tube Unique Wilderness isimli YouTube kanalı da hayatta kalmak için doğadaki malzemeleri kullananlardan...

Önce ev sonra havuz yaptı

1 / 18

Doğada buldukları malzemelerle yaptıkları araç gereçlere bir yenisini daha ekleyen YouTube kanalı, bu sefer de toprak, ağaç dalları ve bambu kullanarak minik bir ev inşa etti.
2 / 18

Evinin balkonunu daha sonra havuza çeviren adam hiçbir masraf yapmadan harikalar yarattı.
3 / 18

İşte genç adamın inşa ettiği ev ve havuzun yapım aşamaları.
4 / 18

5 / 18

6 / 18

7 / 18

8 / 18

9 / 18

10 / 18

11 / 18

12 / 18

13 / 18

14 / 18

15 / 18

16 / 18

17 / 18

18 / 18

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
youtube hayatta kalma doğa

En Çok Okunan Haberler

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çinli Youtuber Qi Huahua'nın makyajla inanılmaz değişimi

Çinli Youtuber Qi Huahua'nın makyajla inanılmaz değişimi

Çinli Youtuber Qi Huahua'nın makyajla inanılmaz değişimi

Çinli Youtuber Qi Huahua'nın makyajla inanılmaz değişimi

Binlerce yıllık sır ortaya çıktı!

Binlerce yıllık sır ortaya çıktı!

Sosyal medyayı sallayan polis

Sosyal medyayı sallayan polis

İşte dünyanın en çok satan modelleri

İşte dünyanın en çok satan modelleri

İstanbul'a yakın hafta sonu gidilebilecek yerler

İstanbul'a yakın hafta sonu gidilebilecek yerler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.