Necdet Üruğ kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Necdet Üruğ biyografisi...

Bursa Işıklar Askeri Lisesi mezunu olup, 1983 senesinde Genelkurmay Başkanlığına atanmış olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin 19. Genelkurmay Başkan Necdet Üruğ'un biyografisi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Necdet Üruğ kimdir, nereli ve kaç yaşında?

NECDET ÜRUĞ KİMDİR?

1921 senesinde İstanbul'da doğan Necdet Üruğ; 1939 yılında Bursa Işıklar Askeri Lisesinden, 1941 yılında ise Topçu Asteğmen rütbesi ile Harp Okulundan mezun olmuştur. 1942 yılında Topçu Sınıf Okulunu bitirmiştir. Muhtelif Birliklerde Batarya Takım Komutanlığı yaptıktan sonra 1948 yılında girdiği Harp Akademisi'ni 1950 yılında bitirerek Kurmay olmuştur. 1966 senesinde kadar çeşitli karargâh ve birliklerde görev yapan Üruğ, aynı yıl tuğgeneral, 1969 yılında tümgeneral, 1973 yılında korgeneral ve 1977 yılında ise orgeneral rütbesine terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genelkurmay Strateji Plan Dairesi Başkanlığı, Tümgeneral rütbesi ile Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı, NMR Başkanlığı ve Genelkurmay Eğitim Daire Başkanlığı, Korgeneral rütbesi ile Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Başkanlığı ve 15. Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur. Orgeneral rütbesinde Yüksek Askerî Şûra üyeliği yaptı. 1. Ordu Komutanı iken, 27 Ağustos 1981 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcılığına atanmıştır. Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı uhdesinde olmak üzere 27 Ağustos 1981 - 15 Kasım 1982 tarihleri arasında Devlet Başkanlığı ve Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği, 15 Kasım 1982 - 1 Temmuz 1983 tarihleri arasında ise Cumhurbaşkanlığı ve Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği görevini de yürütmüştür.