Necmettin Erbakan ölümünün 10'uncu yılında anıldı, törene siyasi partilerin liderleri de katıldı

Açılış konuşmasını yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Saadet Partisi'nin çizgisi Erbakan'ın çizgisidir. Erbakan hiçbir zaman ötekileştirmemişti. Bu ülkeye hizmet etmek için herkesle görüşmüş, herkesle bir araya gelebilmişti" dedi.

Törene katılanlar arasında İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vardı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ünal da Erbakan'ın 'siyasetin üstünde bir değer olduğunu' ifade edip "Ben dönüp geriye baktığımda kendi hayatımda Erbakan hocanın etkisini düşündüğümde sanırım biyografisinden en çok etkilendiğim insanlardan biri olmuştur" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da konuşmasında Nazım Hikmet'in sözlerine atıfta bulundu:

"Onun hocalığı aynı zamanda ömrünü verdiği bir siyasi hareketin vatan ve bayrak sevdasıyla bir araya getirmiş milli bir görüşün hocalığıydı. Yaşanabilir bir Türkiye, Nazım Hikmet'in dizelerinin de karşılığını bulmuş ortak bir özlemin ifadesidir. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine."

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan da "Bir zamanlar zalimin karşısında duranlar devlet gücünü eline geçirdiğinde zulmeden olmamalıdır" dedi ve "Bugün rahmetli Erbakan'ın siyasi nezaketine saygı sınırlını ihlal etmeyen siyasi üslubuna her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır" diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar'da konuşmasında şunları söyledi: