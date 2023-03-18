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Neden duyurmadıkları ortaya çıktı... ABD'deki radyoaktif su sızıntısı yapan nükleer santralle ilgili açıklama geldi

18.03.2023 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Minnesota eyaletindeki nükleer santralde 21 Kasım 2022’de radyoaktif su sızıntısı yaşanmış ancak 16 Mart’a kadar kamuya bu sızıntı hakkında açıklanma yapılmamıştı. Yetkililer, sızan radyoaktif suyun kontrol altında olduğunu ve halk sağlığı için tehlike içermediğini belirtti. Eyalet yetkilileri ise sızıntıyı kamuoyuna duyurmadan önce daha fazla bilgi edinmek için beklediklerini açıkladı.

Neden duyurmadıkları ortaya çıktı... ABD'deki radyoaktif su sızıntısı yapan nükleer santralle ilgili açıklama geldi

Minnesota eyaletindeki Monticello Nükleer Santrali’ni işleten Xcel Enerji şirketi, 16 Mart’ta açıklama yaparak geçen yıl 21 Kasım’da santralde sızıntı meydana geldiğini, ertesi günü ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu’nun (NRC) bilgilendirildiğini belirtip “Sızıntı kontrol altına alınmıştır ve Nükleer Düzenleme Komisyonu’nun kurallarınca onaylandığı üzere yerel halk veya çevre için herhangi bir risk teşkil etmemektedir” dedi. Eyalet yetkilileri ise sızıntıyı kamuoyuna duyurmadan önce daha fazla bilgi edinmek için beklediklerini, radyoaktif suyun santralin dışına çıkmadığını veya yeraltı sularına karışmadığını ifade etti.

TRİTYUMUN YÜZDE 25’İ TEMİZLENDİ

Xcel Enerji yetkilileri açıklamasında, sızan suyun tehlike yaratmayan miktarda trityum içerdiğini belirterek “Trityum, çevrede doğal olarak bulunan ve genellikle nükleer santrallerin işletilmesinde oluşan bir bileşiktir. (Trityum) İnsanların kullandığı günlük malzemeler ve hepimizin yediği yiyecekler gibi düşük seviyelerde radyasyon yayar” ifadelerini kullandı. Firma açıklamasında “Xcel Energy bugüne kadar salınan trityumun yaklaşık yüzde 25'ini temizlemiştir ve önümüzdeki yıl boyunca temizlemeye devam edecektir” dedi.

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ŞUBAT 2023’TE BELEDİYEYE BİLDİRİLDİ

Monticello Belediyesi konuyla ilgili dün açıklama yapıp sızıntının Şubat 2023’te öğrendiklerini belirterek “Eyalet veya federal gözetim kurumları şehrin içme suyu kaynağı veya altyapısı üzerinde herhangi bir potansiyel veya fiili etki olduğunu tespit ederse, Belediyenin bu kurumlardan yardım alarak derhal halkı bilgilendirecektir” ifadelerini kullandı. (DHA)

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