HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Nedeni bilinmiyor! Konya'nın 2 ilçesinde bin 200 kişi hastanelik oldu

Nedeni bilinmiyor! Konya'nın 2 ilçesinde bin 200 kişi hastanelik oldu

16.05.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde dün, tüm vatandaşları tedirgin eden bir olay yaşandı. 2 ilçede bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvuranların sayısı 1200’ü aştı. Bölgedeki su hatlarından numuneler alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. İşte nedeni bilinmeyen olayın detayları!

Nedeni bilinmiyor! Konya'nın 2 ilçesinde bin 200 kişi hastanelik oldu

Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde, cumartesi gece yarısından itibaren ilçe devlet hastanelerine bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle 1200’den fazla kişi hastanelere başvurdu.

842da604de9d8878ff5118b3eb04041b

Konya İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ereğli ve Halkapınar Devlet Hastanesi’nde yaşanan yoğunluk bu sabaha doğru azaldı. Hastanelere başvuranlar taburcu edilirken, sağlık durumlarının da iyi olduğu ifade edildi.

fafe80e3c4f890149be2ed2c4efc1736

İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ile Ereğli Belediyesi ekipleri, bölgedeki su hatlarından numuneler alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.

fd981a2847ea2330e21879ca894f569a

İleriki günlerde, bulantı, kusma ve ishal şikayetlerinin nedeninin netlik kazanacağı belirtildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süleyman Soylu'dan Alican Önlü'ye: 'Terörist milletvekili'Süleyman Soylu'dan Alican Önlü'ye: 'Terörist milletvekili'
Türkiye'nin en büyüğü olacak! İş makineleri alana getirildiTürkiye'nin en büyüğü olacak! İş makineleri alana getirildi
Yıllar sonra şoke eden gerçek! Babası, gerçek babasının katili çıktıYıllar sonra şoke eden gerçek! Babası, gerçek babasının katili çıktı
Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir devrin sonu! Emre Belözoğlu... Dün gece her şey tersine döndü

Bir devrin sonu! Emre Belözoğlu... Dün gece her şey tersine döndü

Memur zam için temmuz ayını bekliyor! Maaş ve ikramiye...

Memur zam için temmuz ayını bekliyor! Maaş ve ikramiye...

Nisa bebeğin ismi değiştirildi! 'Babasının kim olduğunu bilmediğim çocuğa bakmam'

Nisa bebeğin ismi değiştirildi! 'Babasının kim olduğunu bilmediğim çocuğa bakmam'

'Baba' dediği adam öz babasının katili çıktı!

'Baba' dediği adam öz babasının katili çıktı!

Bakan Özer 'ilk olacak' diyerek duyurdu! Tüm öğrencileri ilgilendiriyor

Bakan Özer 'ilk olacak' diyerek duyurdu! Tüm öğrencileri ilgilendiriyor

Müze Gazhane'deki duvar resmi olay oldu! İBB geri adım attı

Müze Gazhane'deki duvar resmi olay oldu! İBB geri adım attı

İlginizi Çekebilir

Tuhaf Birleşik Krallık yasası! Erkek çocuklarının görmesi yasak

Tuhaf Birleşik Krallık yasası! Erkek çocuklarının görmesi yasak

Bakan Nebati'den bomba Güldür Güldür kararı

Bakan Nebati'den bomba Güldür Güldür kararı

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Diri diri kesip organlarını çal dediler! Anestezi bile verilmedi

Diri diri kesip organlarını çal dediler! Anestezi bile verilmedi

Alışılmadık yerlerde cinsel ilişkiye girerek servet kazandı

Alışılmadık yerlerde cinsel ilişkiye girerek servet kazandı

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.