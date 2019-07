İSTANBUL (AA) - Medya Sanat Derneği ve Akademi Beyoğlu ortaklığıyla düzenlenen "MSM Film Okumaları"nın bu haftaki konuğu gazeteci Nedret Ersanel oldu.

Akademi Beyoğlu'nda gazeteci Recep Yeter moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte, "Wag the Dog (Başkanın Adamları)" filmi izlenerek kritik edildi.

Etkinliğin konuğu olan Ersanel, daha sonra yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de okuma oranlarının çok düşük olduğunu belirterek, her gün kısa süre de olsa film izleyip kitap okuyarak milyonlarca insana entelektüel anlamda fark atılabileceğini aktardı.

Sadece gazete okunduğunda bile bu farkın yaratılabileceğinin altını çizen Ersanel, yılda 100 film izleyerek ya da sadece 25 kitap okuyarak gelecek 10 yıl içerisinde pek çok insandan farklılaşabilineceğini belirtti.

Ersanel, izlenmesi gereken filmlerle ilgili şu önerilerde bulundu:

"Ama okuduğunuz kitap ya da izlediğiniz film de burada önemli. Benim elimde uzun bir liste var fakat 'Primary Colors', 'The Killing Fields', 'The Quiet American', 'Good Night, and Good Luck', 'Three Days of the Condor', 'Salvador' gibi filmleri şiddetle tavsiye ediyorum."