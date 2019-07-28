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Nedret Ersanel, "MSM Film Okumaları"nın konuğu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 10:36 | Son Güncelleme

Nedret Ersanel, "MSM Film Okumaları"nın konuğu oldu

İSTANBUL (AA) - Medya Sanat Derneği ve Akademi Beyoğlu ortaklığıyla düzenlenen "MSM Film Okumaları"nın bu haftaki konuğu gazeteci Nedret Ersanel oldu.

Akademi Beyoğlu'nda gazeteci Recep Yeter moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte, "Wag the Dog (Başkanın Adamları)" filmi izlenerek kritik edildi.

Etkinliğin konuğu olan Ersanel, daha sonra yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de okuma oranlarının çok düşük olduğunu belirterek, her gün kısa süre de olsa film izleyip kitap okuyarak milyonlarca insana entelektüel anlamda fark atılabileceğini aktardı.

Sadece gazete okunduğunda bile bu farkın yaratılabileceğinin altını çizen Ersanel, yılda 100 film izleyerek ya da sadece 25 kitap okuyarak gelecek 10 yıl içerisinde pek çok insandan farklılaşabilineceğini belirtti.

Ersanel, izlenmesi gereken filmlerle ilgili şu önerilerde bulundu:

"Ama okuduğunuz kitap ya da izlediğiniz film de burada önemli. Benim elimde uzun bir liste var fakat 'Primary Colors', 'The Killing Fields', 'The Quiet American', 'Good Night, and Good Luck', 'Three Days of the Condor', 'Salvador' gibi filmleri şiddetle tavsiye ediyorum."

Etkinliğin sonunda konuşan Medya Sanat Merkezi Genel Başkanı İsmail Halis ise merkezin Bahariye Mevlevihanesi'nde 2013'te kurulduğunu ve "Dijital Medya Okulu", "Belgesel Okulu" ve "Senaryo Atölyesi" gibi eğitim programlarına imza attığını ifade etti.

Gazeteci ve sinemacıların misafir edildiği, moderasyon usulüyle yapılan MSM Film Okumaları'nda, Hollywood'dan Rusya'ya, Afrika'dan İran'a, Bollywood'dan Türkiye'ye uzanan geniş bir yelpazede film listesi oluşturuldu.

Etkinlik, belli aralıklara Akademi Beyoğlu'nda düzenlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Medya Sanat Derneği MSM Film Okumaları Necdet Ersanel Recep Yeter Wag the Dog (Başkanın Adamları)

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