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Nefes alabilmesi için 20 bin liraya ihtiyacı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 10:22 | Son Güncelleme

Suriye’deki savaş nedeniyle ailesiyle birlikte Adıyaman’a yerleşen 14 yaşındaki engelli Suriyeli Sidra Nasır’ın nefes alarak hayata tutunmasını sağlayan oksijen cihazı arıza yaptı.

Nefes alabilmesi için 20 bin liraya ihtiyacı var

Suriye’deki savaş nedeniyle ailesiyle birlikte Adıyaman’a yerleşen 14 yaşındaki engelli Suriyeli Sidra Nasır’ın nefes alarak hayata tutunmasını sağlayan oksijen cihazı arıza yaptı. 20 bin liralık cihazın yenisinin alınabilmesi için aile destek bekliyor.
Suriyeli Nasır ailesinin 8 çocuğundan biri olan down sendromlu 14 yaşındaki Sidra Nasır’a Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından alınan oksijen cihazı bozuldu. 4 yaşındayken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle cihaza bağlı olarak yaşayan Sidra Nasır, 10 yıldan bu yana yatalak olarak yaşamını sürdürüyor. Oksijen cihazının da bozulması ile oldukça sıkıntılı günler yaşamaya başlayan Nasır, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinden geçici süreliğine alınan oksijen cihazı ile yaşamını sürdürüyor.
Bozuk cihazı tamir edilemeyen Sidra Nasır’a yeni bir cihaz alınması gerekiyor. Yeni bir cihazın fiyatının 20 bin liraya yakın olduğunu ve kendilerinin hiçbir şekilde bu parayı karşılayamadıklarını belirten Nasır Ailesi yetkililerden ve yardım severlerden destek beklediklerini söyledi.
Hastaneden geçici olarak alınan oksijen cihazının yeniden hastaneye verilmesi ile birlikte kızlarının nefessiz kalacağını belirten baba Gassan Nasır ile anne Hasne Nasır, çocuklarını kaybetme korkusu ile yaşadıklarını vurguladı. Cihaza ihtiyaçları olduğunu söyleyen baba Gassan Nasır, “Kızım çok hasta. Oksijen cihazı lazım, Türkiye Cumhuriyeti hükumetinin başımızın üzerinde yeri var. Bize cihaz lazım” dedi.
Anne Hasne Nasır ise “Kızım hasta cihaz lazım, nefes lazım. Nefes almıyor cihaza ihtiyacımız var. Hayırseverlerden yardım istiyoruz, o olmazsa çocuk ölür” şeklinde konuştu.
Sidra Nasır’ın ablası olan Tehani Nasır ise “Kardeşim için cihaz lazım, cihaz istiyoruz yani cihazsız kardeşim yaşayamaz. Bu cihaz oksijen cihazı, kardeşim yürüyemiyor. Kardeşim hem yürüyemiyor hem de down sendromu var. 10 yıldır böyle cihaz olmazsa tabii ki ölür. Şu anki cihaz hastanenin cihazı” diye konuştu.

Nefes alabilmesi için 20 bin liraya ihtiyacı var

Nefes alabilmesi için 20 bin liraya ihtiyacı var

Nefes alabilmesi için 20 bin liraya ihtiyacı var

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