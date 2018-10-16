Negatif düşünceden uzak durun, menopoz dönemini zorlaştırmayın

Kadınlar için yaşamın önemli bir evresi olan menopoz dönemindeki ruh hali çok önemli. Hormonal değişimlere bağlı olarak vücutta meydana gelen terleme, ateş basması, uyku düzenindeki değişiklikler kadının yaşam kalitesini etkileyebiliyor. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nden Uzm. Klinik Psikolog Çiğdem Demirsoy, menopoz döneminin bir kadının yaşamında normal ve fizyolojik bir evre olduğunu söyledi. HORMONAL DEĞİŞİMLERLE BAZI BELİRTİLER ORTAYA ÇIKIYOR Genelde menopozun kadınlar için bir problem olarak algılandığını ancak menopozun bir hastalık olmadığını vurgulayan Uzm. Klinik Psikolog Çiğdem Demirsoy, bu dönemde hormonlara bağlı olarak fiziksel ve ruhsal bazı belirtilerin ortaya çıktığını söyledi. Demirsoy, şu bilgileri verdi: “Menopoz, kadının yaşamında normal, fizyolojik bir evredir. Yumurtalıkların doğal ömrünü tamamlamasıyla giderek daha az östrojen hormonu salgılaması sonucunda üreme görevini yapamaz hale gelmesidir. Bu dönemde hormonal değişikliklere bağlı olarak fiziksel ve ruhsal bazı belirtiler ortaya çıkar. Temel belirti, adet görmede düzensizlikler ve nihayetinde adetin sona ermesidir. Bunun yanı sıra kişiden kişiye farklı boyutlarda ateş basması, terleme, uyku düzeninde bozulmalar, duygu durumunda da gerginlik, sinirlilik, tahammülsüzlük, enerji azlığı, zayıflık, yorgunluk, hüzün, depresif ruh hali gibi değişkenlikler ortaya çıkabilir. Bu fizyolojik ve psikolojik değişikliklere bazı kadınlar daha kolay adapte olurken bazı kişilerde sıkıntı oluşturabilir.”

HAYATA POZİTİF BAKMAK ÖNEMLİ Kişinin menopoz dönemini nasıl geçireceğinin genel olarak hayata bakışıyla ve bu dönemi, yaşadığı belirtileri nasıl yorumladığı ve anlamlandırdığıyla ilgili olduğunu vurgulayan Uzm. Klinik Psikolog Çiğdem Demirsoy, “Negatif yorumlar doğal fizyolojik değişimlerin getirdiği sıkıntıları büyütür, ağırlaştırır. Menopoza bir kayıp, kadınlığın yitirilmesi gibi olumsuz anlamlar yüklendiğinde yaşanan değersizlik, işe yaramazlık duyguları kişiyi depresyona kadar sürükleyebilmektedir. Hayata daha pozitif bakan ve menopoz öncesi dönemde kendisi ile barışık olup aktif bir yaşamı süren kişiler bu dönemde ortaya çıkan değişimlere daha toleranslı olur ve sıkıntısız ya da minimum fiziksel güçlüklerle atlatabilirler” diye konuştu. MENOPOZDA KADIN DEĞERSİZLİK DUYGUSUNA KAPILABİLİYOR İlerleyen yaşla birlikte kadınların yaşadığı fizyolojik kayıpların yanı sıra, kadınların orta yaşlarına denk gelen bu dönemde çocuklarının da büyüyüp artık kendisine gereksinimlerinin kalmaması, ya da iş-meslek sahibi ise emekli olup işlevselliğindeki azalmaya bağlı olarak işe yaramazlık, değersizlik duygularına kapılabilmektedir. Dolayısıyla ihtiyacı olan kendini işe yarar ve değerli hissetmektir. Bu nedenle menopoz öncesinde ve bu sürecini yaşarken kadının bir yaşam amacının ve kişisel uğraşlarının olması; aktif, doyurucu bir sosyal yaşam sürdürmesi önemlidir.