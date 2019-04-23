'Nemo', çocuklar için daldı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE'nin ilk turistik denizaltısı 'Nemo Primero', çocuklar için özel dalış gerçekleştirdi. 1 saatlik dalışta 30 çocuk, Fransız savaş gemisi 'St. Didier' batığını görme fırsatı yakaladı. Submarine Turkey tarafından 2017 yılında Finlandiya'dan alınarak, Antalya'ya getirilen turistik sivil denizaltı 'Nemo Primero', 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar için özel dalış gerçekleştirdi. Şehit Ali Yılmaz İlkokulu'ndan yaklaşık 30 öğrenciyle denize açılan 'Nemo Primero', Kaleiçi açıklarına geldiğinde dalışa geçti. 35 metre derinlikteki Fransız savaş gemisi 'St. Didier' batığına gerçekleştirilen dalışta öğrenciler, heyecanlı anlar yaşadı. 'St. Didier' batığını yakından gören öğrenciler, cep telefonlarıyla bu anları görüntüledi. 'Nemo Primero'ya eşlik eden dalgıçlarla camdan işaretle konuşmaya çalışan çocuklar, keyifli dakikalar yaşadı. Yaklaşık 1 saatlik turda öğrencilere denizaltı ve derinliklerdeki balıklar hakkında bilgi de verildi. Submarine Turkey Operasyon Sorumlusu Zafer Deveci, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara özel hediye olarak bu dalışı gerçekleştirdiklerini söyledi. Çocukların eğlenceli vakit geçirmesinden memnun olduklarını belirten Deveci, benzer faaliyetlerin devamının geleceğini kaydetti. Dalışta eğlenceli vakit geçirdiğini anlatan 4'üncü sınıf öğrencisi Kübra Karaman (9), ilk defa denizaltıya bindiğini söyledi. Ecrin Güven (10) ise eğlenceli vakit geçirdiğini ve cep telefonuyla çektiği görüntüleri ailesi ile arkadaşlarına izleteceğini dile getirdi.

