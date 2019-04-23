HABER

'Nemo', çocuklar için daldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 16:49 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin ilk turistik denizaltısı 'Nemo Primero', çocuklar için özel dalış gerçekleştirdi.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE'nin ilk turistik denizaltısı 'Nemo Primero', çocuklar için özel dalış gerçekleştirdi. 1 saatlik dalışta 30 çocuk, Fransız savaş gemisi 'St. Didier' batığını görme fırsatı yakaladı. Submarine Turkey tarafından 2017 yılında Finlandiya'dan alınarak, Antalya'ya getirilen turistik sivil denizaltı 'Nemo Primero', 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar için özel dalış gerçekleştirdi. Şehit Ali Yılmaz İlkokulu'ndan yaklaşık 30 öğrenciyle denize açılan 'Nemo Primero', Kaleiçi açıklarına geldiğinde dalışa geçti. 35 metre derinlikteki Fransız savaş gemisi 'St. Didier' batığına gerçekleştirilen dalışta öğrenciler, heyecanlı anlar yaşadı. 'St. Didier' batığını yakından gören öğrenciler, cep telefonlarıyla bu anları görüntüledi. 'Nemo Primero'ya eşlik eden dalgıçlarla camdan işaretle konuşmaya çalışan çocuklar, keyifli dakikalar yaşadı. Yaklaşık 1 saatlik turda öğrencilere denizaltı ve derinliklerdeki balıklar hakkında bilgi de verildi. Submarine Turkey Operasyon Sorumlusu Zafer Deveci, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara özel hediye olarak bu dalışı gerçekleştirdiklerini söyledi. Çocukların eğlenceli vakit geçirmesinden memnun olduklarını belirten Deveci, benzer faaliyetlerin devamının geleceğini kaydetti. Dalışta eğlenceli vakit geçirdiğini anlatan 4'üncü sınıf öğrencisi Kübra Karaman (9), ilk defa denizaltıya bindiğini söyledi. Ecrin Güven (10) ise eğlenceli vakit geçirdiğini ve cep telefonuyla çektiği görüntüleri ailesi ile arkadaşlarına izleteceğini dile getirdi.

Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Başta kimse anlam veremedi ama...Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Başta kimse anlam veremedi ama...
Bisikletlerini tamir edip, köy okulu öğrencilerine hediye ettilerBisikletlerini tamir edip, köy okulu öğrencilerine hediye ettiler
GÜNCELLEME - Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolmasıGÜNCELLEME - Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Nusret Gökçe şimdi de bu işe girdi!

Nusret Gökçe şimdi de bu işe girdi!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Beştepe'de 23 Nisan töreni

Beştepe'de 23 Nisan töreni

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çukurca'da PKK'lı teröristlerden taciz ateşi! 2 asker yaralı

Hakkari'de hain saldırı! Yaralı askerler var...

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'ya çocuklardan yoğun ilgi

Duygu dolu anlar! Görünce gözyaşlarına boğuldu

Tarihi mesir macunu yurt dışına çıkmaya hazırlanıyor!

Bir kentin dilinde! 500 yıl önce ortaya çıktı, şimdi ise...

14 yaşındaki İsa 23 Nisan'dan habersiz!

14 yaşındaki İsa 23 Nisan'dan habersiz!

2 Türk mühendisin cenazesi Türkiye'ye getirildi

2 Türk mühendisin cenazesi Türkiye'ye getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.