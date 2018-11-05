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Nepal'de araç nehre düştü: 10 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 23:00 | Son Güncelleme

Nepal'de araç nehre düştü: 10 ölü

Nepal'in batısındaki Dolpa bölgesinde bir aracın dağlık bölgede yoldan çıkarak nehre düşmesi sonucu 10 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Şinhua ajansının haberine göre, emniyet yetkilisi Abadhesh Bista, Dunai köyünden Tripurakot köyüne gitmekte olan bir aracın yoldan çıkarak Thulibheri Nehri'ne yuvarlandığını belirtti.

Bista, 10 kişinin olay yerinde can verdiği kazada, 2 kişinin ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Kazanın nedeninin henüz bilinmediğini bildiren Bista, polisin soruşturma başlattığını aktardı.

Yetkililer, aracın nehirden çıkarıldığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Dolpa bölgesi nepal Thulibheri Nehri

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