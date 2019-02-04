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Nepal'de genç kadın regl döneminde uygulanan gelenek nedeniyle öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 15:35 | Son Güncelleme

Bir köyde regl olduğu gerekçesiyle evinde kalmasına izin verilmeyen genç kadın kulübede karbonmonoksit zehirlenmesinden yaşamını yitirdi

Nepal'in Doti bölgesinde bir köyde regl olduğu gerekçesiyle evinde kalmasına izin verilmeyen genç kadın, kaldığı kulübede hayatını kaybetti.

The Independent gazetesinde yer alan haberde, Nepal'in bazı ücra bölgelerinde devam eden bir geleneğe göre regl döneminde olan kadınların evlerinde kalmalarına izin verilmemesi nedeniyle 21 yaşındaki Parbati Bogati'nin geceyi penceresi olmayan bir kulübede geçirmek zorunda kaldığı belirtildi.

Polis yetkilileri, Bogati'nin ısınmak için kulübede ateş yaktıktan sonra karbonmonoksit zehirlenmesinden öldüğünü belirtti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ülkede geçen ay aynı gelenek yüzünden evleri yerine kulübede kalan ve ısınmak için ateş yakan anneyle iki çocuğu zehirlenerek yaşamlarını yitirmişti.

Nepal'de "chhaupadi" adı verilen geleneğe göre, kadınlar adet günlerinde evlerinde kalamıyor, ahırlarda ya da kulübelerde kalmaya zorlanıyor.

Ülkede chhaupadi geleneği yasaklanmasına rağmen ücra köylerde hala uygulanabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
gelenek kadın nepal

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