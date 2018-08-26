Nepal'de tekne alabora oldu: 2 ölü, 3 kayıp

Nepal'de bir teknenin alabora olması sonucu 21 kişi kurtarılırken 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu.

Ülke basınındaki haberlere göre, Hindistan sınırında bulunan Rautahat bölgesindeki Lal Bakaiya Nehri'nde 26 kişiyi taşıyan bir tekne alabora oldu.

Teknedeki 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise kaybolduğu bildirildi.

Teknedeki 21 kişinin kurtarıldığı açıklandı.

Kayıp 3 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

