Nepal'de tekne alabora oldu: 2 ölü, 3 kayıp

Nepal'de bir teknenin alabora olması sonucu 21 kişi kurtarılırken 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu.
Ülke basınındaki haberlere göre, Hindistan sınırında bulunan Rautahat bölgesindeki Lal Bakaiya Nehri'nde 26 kişiyi taşıyan bir tekne alabora oldu.
Teknedeki 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise kaybolduğu bildirildi.
Teknedeki 21 kişinin kurtarıldığı açıklandı.
Kayıp 3 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
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