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Neredeyse frikik veriyordu! Kourtney Kardashian dekoltesiyle olay oldu

16.04.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kourtney Kardashian eşi Travis Barker ile birlikte kampa giderken üstü açık araçtan selfie yaptı. Derin göğüs dekoltesiyle neredeyse frikik verecek olan ünlü yıldız yine sosyal medyada gündem oldu.

Neredeyse frikik veriyordu! Kourtney Kardashian dekoltesiyle olay oldu

Kardashians yıldızı, rock yıldızı kocası Travis Barker'ın uzun zamandır beklenen sahne dönüşünü kutladı. Kourtney Kardashian sahneden üst üste yaptığı pozlardan sonra kocasıyla kampa doğru yola çıktı.

Kourtney Kardashian son dönemde ilginç tarzıyla dikkat çekiyordu. Hayranlarından "Eski tarzına dön" yorumları alan yıldız derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.

Kourtney Kardashian neredeyse göğüslerinden aşağı düşecek bluzuyla üstü açık araçta giderken selfie çekti.

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Kourtney Kardashian'ın neredeyse frikik verecek hali sosyal medyada da gündem oldu. Yıldızın halini görenler "Hiç ayarın yok" yorumlarında bulundu.

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