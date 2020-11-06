Nescafe çekiş sonuçları asıl ve yedek tam liste... Nescafe BMW çekiliş sonuçları 2020 açıklandı mı? Nescafe BMW 118i, iPhone, Airpods çekilişi isim listesi!

Nescafe çekiliş ile 3 BMW 118i, 300 iPhone 11 ya da 300 Airpods veriyor. Binlerce kişinin katıldığı Nescafe BMW 2020 çekilişinde asıl talihli ve yedek talihlilerin listesi açıklandı. Herkesin heyecanla beklediği Nescafe çekiliş sonuçları 2020 gündem oldu! Nescafe BMW 118i, iPhone, Airpods isim listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişinin katıldığı 2020 Nescafe çekilişleri yapıldı. Nescafe çekilişinde üç kişiye BMW 118i verildi. Nescafe BMW 2020 çekiliş sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar asıl ve yedek talihlilerin listesini araştırmaya başladı. İşte 2020 Nescafe çekilişleri kazananların tam listesi... NESCAFE ÇEKİLİŞ SONUCU ASIL VE TALİHLİ TAM LİSTESİ 2020 Nescafe BMW çekilişi sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Nescafe 3'ü 1 arada paketlerinden çıkan şifre ile çekilişe dahil olan kişilere 300 iPhone 11, 300 AirPods ve kampanya sonunda 3 BMW 118 verilecek. Çekilişe katılan vatandaşlar aynı zamanda farklı hediyeler de kazanmaya devam ediyor. 2020 Nescafe BMW çekilişi ne zaman yapılacak araştıran vatandaşlara çekiliş 4 farklı tarihte yapılacağını belirtelim. Peki, Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? Nescafe 3'ü 1 arada çekiliş sonuçları sorgulama ekranı?

NESCAFE ÇEKİLİŞİ 2020 NE ZAMAN? Nescafe 3'ü 1 arada çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak bekleniyor.

Çekilişler 4 aylık dönem için ayrı ayrı olmak üzere sırasıyla; 28.27.10.2020-27.11.2020-28.12.2020 ve 28.01.2021 tarihlerinde saat 11.00’da ve tüm katılımlar üzerinden yapılacak 5. Dönem için 28.01.2021 saat 13:00’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“U2”) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir. NESCAFE ÇEKİLİŞİ KATILIM ŞARTLARI Kampanya tarihleri arasında promosyonlu Nescafé 3ü1 Arada Orijinal, Nescafé 3ü1 Arada Extra, Nescafé 3ü1 Arada Sütlü Köpüklü veya Nescafé 2si1 Arada ürünlerinin ambalajı içerisindeki katılım şifresini, ad-soyad, adres bilgileri ile birlikte aralarında birer boşluk bırakarak 6635’e eksiksiz bir SMS gönderenler veya www.nescafe.com.tr (ücretsiz) adresindeki formu eksiksiz dolduranlar 1 (bir) çekiliş hakkı kazanacaktır. Aynı şifreye ait mükerrer katılımlar elenecek ve ilk gönderilen şifreli katılım kabul edilecektir.

Katılımlarda şifre, ad, soyad bilgilerinden herhangi biri eksik olanlara çekiliş hakkı verilmeyecektir. Katılımda sunulan tüm bilgilerin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı katılımcının sorumluluğundadır. APPLE iPhone 11 64 GB CEP TELEFONU ASIL TALiHLiLERi SIRA KOD AD SOYAD ŞEHİR 1 NEFKFN9JE4 ŞULE YÜCEL ADANA 2 NET9F7PLC9 HARUN ALTUNTAŞ BAYBURT 3 NE7M4A3JAP GİZEM GÜMÜŞTAŞ MUĞLA 4 NEMHFT9C7M ÖMER KÜÇÜK TRABZON 5 NEM3LJC4A7 YUNUZ EMRE CAN İSTANBUL 6 NEPKNM4NKT YUSUF CANBOLAT MALATYA 7 NEMHCFHKME ERKAN ÖZTÜRK İSTANBUL 8 NE7MKJLMHJ HAMZA SEZGİN GAZİANTEP 9 NENANHMEKT SEVİL GÜCENDİRMEZ ADANA 10 NEE4CPE3P9 HATİCE KAPLAN ERBAY ESKİŞEHİR 11 NEHM7H7KHE EMRAH ORUÇ ISPARTA 12 NEMFPECFPN İBRAHİM GÜLTEKE İZMİR 13 NE9A37E9F9 HARUN BEYGİRLİOĞLU KASTAMONU 14 NELAPCFMPL SERDAL ÇAKIR ANKARA 15 NELE7L4MHE ÜMİT AYTAÇ ANTALYA 16 NEAPJPEJEF ALİ AYDIN İSTANBUL 17 NEA74JCKFA MEHMET ERDOĞAN SİNOP 18 NE49NT97PK BİLGE YUSUF EDİRNE 19 NEML4NJKNP ESMA GÖRÜR İSTANBUL 20 NE7C3TET9L MEHMET EMİN DÜZÇEKİÇ KAYSERİ 21 NE7L34C7PJ SERTAÇ ERSEN İZMİR 22 NE3J3LJN3E GAMZE ÇELİK İSTANBUL 23 NEJ7KEFCE4 İREM AKAR MERSİN 24 NETA4FKNKM NEVİN TOKUÇİN ŞANLIURFA

25 NELFMCAKJH MURAT YILDIRIM BURSA 26 NELEA37CHK FATİH GİRGİN KOCAELİ 27 NE9C9KL3TF YASİN EKİNCİ İSTANBUL 28 NE7F4HJH3L ERGÜN ÖNAL MANİSA 29 NE9LAM4EK4 FATİH SANCAR ÇANAKKALE 30 NEELFJ3T9C CENGİZ IRMAK İSTANBUL 31 NEJAP73CA4 İZZET HİLMİ AKAY ANTALYA 32 NE3E7FTEL9 KAMİL ÖZÇELİK KONYA 33 NEK3FETMJE BEKİR KOÇ KIRŞEHİR 34 NEAH4LMEMT TEOMAN ÖZKANTUR İZMİR 35 NENEHELPCA YASEMİN DEĞİRMENCİ İSTANBUL 36 NELHJAFAPN HAYRULLAH KOÇAK YOZGAT 37 NEPMAMTHFA NESLİHAN ERCİN BURSA 38 NEE3KJ3H9T AVDET SEVİMLİKURT MERSİN 39 NETAT739MC ÖMER ÇELİK GAZİANTEP 40 NE3N4EP4TJ MUZAFFER PEKTAŞ İSTANBUL 41 NEN9MAPLT9 AYKUT TÜRKDÖNMEZ KAYSERİ 42 NEHCEJLM3F PINAR DOĞAN KOCAELİ 43 NE9TJHTCT7 ŞÜKRÜ KESKİN DİYARBAKIR 44 NE9CJAKTC9 ÇİĞDEM ÖZEN TEKİRDAĞ 45 NEA3J3HKJM MURAT AKTAŞ MANİSA 46 NEAMEJ37TE AYDIN GEREN TEKİRDAĞ 47 NEHTLEPK7L LÜTFİ SELÇUK SİVAS 48 NECA3KL43A NURİ UĞUR İZMİR 49 NELNHLJE9P EMİNE İNCE BURSA 50 NE3NHA4H9E HATİCE MADEN İSTANBUL 51 NEK94JE9MC BİLGİHAN ÜZÜM İZMİR 52 NE7LE7M4MN GÖKÇE AYTÖRE ANKARA 53 NEJTM47ALA ELİF DİZDAR BALIKESİR 54 NE39NLF9NK NERMİN HASDEMİR ANKARA

55 NENHMCMCLH ÖZKAN YÜRÜK İSTANBUL 56 NEJHPMTHFM AYŞEGÜL AKÇA OSMANİYE 57 NE7L4JKFJA TÜRKER UĞUR İZMİR 58 NEFTNPTNJL EYLEM ŞİMŞEK DİYARBAKIR 59 NEC9T93A43 HALİM GÜVERÇİN ANKARA 60 NEJF94JHTL AYŞEGÜL GÜN ESKİŞEHİR 61 NEAJHC7H7F ZEYNEP ATALAY SAKARYA 62 NE9K9MLPAC GÜNAY BULDU TEKİRDAĞ 63 NEMCFTPJNT HUDBETTİN ORTAOĞLAN TEKİRDAĞ 64 NETETMA4MT RECEP VATANSEVER BURSA 65 NECNEJCEPH FAHRİ GÜVEN KOCAELİ 66 NE4JKANEML KADİR UTEŞ ESKİŞEHİR 67 NEN44LJ3E3 AHMET ÖZGÜL İSTANBUL 68 NE94JP4JCE NAZLI NUR YILDIRIM ESKİŞEHİR 69 NEKTP4FEA4 ONUR DİNÇ EDİRNE 70 NE7LNF3CKE ALİ CAN KANDEMİR ŞANLIURFA 71 NEC7MHNAJ4 SEFA ZORLU SİVAS 72 NEL44AF9AF RESUL SUÇİN KIRKLARELİ 73 NEJC3NFTM9 SEMİHA SUNGUR MERSİN 74 NE7JPM7PHJ AYŞE ÜNAL DENİZLİ 75 NEM7MNCN7E ORHAN TOMBULOĞLU AFYONKARAHİSAR APPLE AirPods ve ŞARJ KUTUSU ASIL TALiHLiLERi SIRA KOD AD SOYAD ŞEHİR 1 NE9LFLF94L FEYYAZ YILMAZ EDİRNE 2 NETK94KTK4 SERHAT KÜÇÜKDERE İSTANBUL 3 NEA3LCKMT3 FATMA DURAN KOCAELİ 4 NEE9H9TMC7 BİLGE YOLDAŞ İSTANBUL 5 NEFKJ4LKHF ÖMER DOĞANKILIÇ YOZGAT 6 NECE3737CK HÜSNİYE KUŞ HATAY 7 NE93KFP9AT EMİN GÖRGÜLÜ AKSARAY 8 NECPM7NFE4 İSMAİL ÖZ KIRKLARELİ

9 NEPFNJ7NM7 SİBEL ŞEN İSTANBUL 10 NEEENJATNM HURŞİT YAYLA İSTANBUL 11 NEEF949J93 DAVUT KUNDUROĞLU ANTALYA 12 NEP9P9JC4F MUHAMMED KAYA BALIKESİR 13 NEML9NPT34 HARUN SAVAŞ ANKARA 14 NEACTKAF9M OĞUZHAN KURU ÇORUM 15 NEFFL73EF9 ABİL ASKEROV HATAY 16 NEPLC37973 KEMAL ZEKİ ZORBAZ HATAY 17 NEHPFLMA3J DERYA AYDIN İSTANBUL 18 NEPALK4M3T ABDULRAHMAN NİMAT ANKARA 19 NETAH4HKT7 ASLI ŞENBAY BURSA 20 NE7C4CMTNH MERT ALİ İDAL İZMİR 21 NEANEJL3JE TURGAY AKTAY İSTANBUL 22 NEP99T4FP7 RECEP ANAR İSTANBUL 23 NEEHPCFC3J GÜLŞEN KAYA İSTANBUL 24 NENMCEHE3L TOYGUN CAN GÜRKAŞ MANİSA 25 NEKFF73EHT AYŞE MİNE GÜNDÜZ İSTANBUL 26 NE3LMFH7A9 LEMAN KANAR ANKARA 27 NE4H9LCMKA ÖMER UĞUR İSTANBUL 28 NE9K9NLKFH MERVE KORTAK DİYARBAKIR 29 NEFPELFAHJ AYHAN TUNALI BURSA 30 NEEAJTMTJN VOLKAN TURAN TEKİRDAĞ 31 NEJTK4NCJ4 HASAN GÜZELER İSTANBUL 32 NECAM7NHJ4 KAAN AKPINAR ESKİŞEHİR 33 NENMA94F93 SAİT KİREMİT İSTANBUL 34 NELFAP9EHF EMİNE OSKAY İSTANBUL 35 NEEPTAP9T7 VEYSİ DOYULMAZ ŞANLIURFA 36 NEM774FJPH SEDA AKDAN AKGÜN İZMİR 37 NETHKHNM34 FAİK ÜSTÜN ERZURUM

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1.Dönem:21.09.2020 -20.10.2020,

2.Dönem:21.10.2020-20.11.2020,

3.Dönem:21.11.2020-20.12.2020,

4.Dönem:21.12.2020-20.01.2021,

5.Dönem:21.09.2020-20.01.2021 olarak düzenlenmektedir.

Kampanya tarihleri arasında promosyonlu Nescafé 3ü1 Arada Orijinal, Nescafé 3ü1 Arada Extra, Nescafé 3ü1 Arada Sütlü Köpüklü veya Nescafé 2si1 Arada ürünlerinin ambalajı içerisindeki katılım şifresini, ad-soyad, adres bilgileri ile birlikte aralarında birer boşluk bırakarak 6635’e eksiksiz bir SMS gönderenler veya www.nescafe.com.tr (ücretsiz) adresindeki formu eksiksiz dolduranlar 1 (bir) çekiliş hakkı kazanacaktır.

Aynı şifreye ait mükerrer katılımlar elenecek ve ilk gönderilen şifreli katılım kabul edilecektir. Katılımlarda şifre, ad, soyad bilgilerinden herhangi biri eksik olanlara çekiliş hakkı verilmeyecektir. Katılımda sunulan tüm bilgilerin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı katılımcının sorumluluğundadır. Kısa mesaj ile Turkcell, Türk Telekom Mobil ve Vodafone operatörlerinin tüm aboneleri katılım yapabilir. Kısa mesaj ile başarılı ya da hatalı tüm katılımlar KDV ve ÖİV dahil, Turkcell ve Türk Telekom Mobil için 1 TL ve Vodafone için 0,65 TL olarak katılımcıya ücretlendirilir. Operatörlerin katılım mesajı birim fiyatlarında değişiklik hakkı saklıdır.

Çekilişte her aylık dönem için 75 kişi Apple Iphone 11 64GB cep telefonu (tavsiye edilen perakende satış bedeli 7.299,00 TL) ve 75 kişi Apple Airpods ve şarj kutusu (tavsiye edilen perakende satış bedeli 1.099,00 TL) ikramiyesi kazanacaktır. Kampanya sonunda tüm katılımlar üzerinden yapılacak 5.dönem çekilişinde ise 3 kişi BMW 118i Sport Line 2020 Model Otomobil (tavsiye edilen perakende satış fiyatı: 281.200 TL) ikramiyesi kazanacaktır. Çekilişler 4 aylık dönem için ayrı ayrı olmak üzere sırasıyla 27.10.2020-27.11.2020-28.12.2020 ve 28.01.2021 tarihlerinde saat 11.00’da ve tüm katılımlar üzerinden yapılacak 5. Dönem için 28.01.2021 saat 13:00’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“U2”) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir. Kazanan talihliler 5 dönem için ayrı ayrı olmak üzere sırayla 02.11.2020, 03.12.2020, 04.01.2021, 04.02.2021 tarihlerinde Takvim Gazetesi’nde duyurulacaktır.

Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Nestlé ve U2 sorumlu tutulamaz. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir. Her kampanya dönemi için gazete ilan tarihi itibariyle ilk 15 gün asil talihliler, takip eden 15 gün yedek talihliler için son başvuru süresidir ve bu süreler içinde kimlikleri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün ambalajları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr e-postasına, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2’nin Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmayan ve istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini teslim alamazlar. İkramiye tesliminde ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün ambalajı ibrazı zorunludur. Şifreli ürün ambalajının okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. Ürün ambalajının fotografı, fotokopisi vb. veya sadece şifrenin sunulması yeterli değildir.