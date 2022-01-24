Nesli tükenme tehlikesi altında! Erzurum'da vaşak görüntülendi

Yurt genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve soğuk hava yaban hayatını olumsuz yönde etkilerken, Karla kapanan arazilerde yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar da yerleşim yerlerine yakın mesafelerde yiyecek arıyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak da bu hayvanlardan biri.

ERZURUMLU VATANDAŞ YİYECEK ARAYAN VAŞAĞI GÖRÜNTÜLEDİ

Nesli tükenme tehlikesinde olan ve sık görünmeyen türlerden olan vaşak, Erzurum’da bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde vaşağın karlı dağların yamacında yiyecek aradığı görüldü.

(İHA)

