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Nesli tükenme tehlikesi altında! Erzurum'da vaşak görüntülendi

24.01.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’da nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağın görüntüsü cep telefonu kameralarına yansıdı. Vaşak, karlı dağlar arasında yiyecek ararken görüldü.

Nesli tükenme tehlikesi altında! Erzurum'da vaşak görüntülendi

Yurt genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve soğuk hava yaban hayatını olumsuz yönde etkilerken, Karla kapanan arazilerde yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar da yerleşim yerlerine yakın mesafelerde yiyecek arıyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak da bu hayvanlardan biri.

ERZURUMLU VATANDAŞ YİYECEK ARAYAN VAŞAĞI GÖRÜNTÜLEDİ

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Nesli tükenme tehlikesinde olan ve sık görünmeyen türlerden olan vaşak, Erzurum’da bir vatandaş tarafından görüntülendi.

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Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde vaşağın karlı dağların yamacında yiyecek aradığı görüldü.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum
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