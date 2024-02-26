Nesli yok olma tehdidi altında! Uyuduğu anlara ait görüntüler büyük ilgi gördü

Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) tarafından “nesli yok olma tehdidine yakın” kategorisinde sınıflandırılan su samuru, Tunceli’de Munzur Çayı kıyısında tüylerini temizledikten sonra uyku keyfi yaparken yazar Caner Canerik tarafından kamerayla kayıt altına alındı. Munzur Çayı kıyısında uzun süre tüylerini temizledikten sonra güneşlenen su samuru, daha sonra yeniden Munzur Çayına girerek gözden kayboldu.

Stres atmak ve dinlenmek için Munzur Vadisinde yürüyüş yaptığı sırada su samuruna denk geldiğini aktaran yazar Caner Canerik, ''Samur, beş on metre kadar ilerimde çay kıyısına çıkıp ısınmaya, kendini temizlemeye başladı. Önce uzaktan çektim. Gitmediğini görünce sessizce adım adım yaklaştım. Yaklaşık bir metre mesafeden görüntüleme şansım oldu. İnanılmaz güzel bir dünyaya kapı açıyor insanda. Tunceli'nin bu yönünü seviyorum. Ne kadar yoğun, stresli bir iş yaparsanız yapın doğaya gittiğinizde ya da kendi kültürünü bilen yaşlı birinin yanına gittiğinizde sizi çok farklı bir dünyaya taşıyacaktır. Binlerce yıl öncesinden bu günü yaşayabiliyorsunuz. Evlerimizde steril dünyada hiçbir hayvanın yaşamasına izin vermediğimiz ortamlardan çıkıp doğanın içerisinde bu canlıları gördüğümüzde bunların ne kadar güzel olduğunu görüyoruz. Tunceli çok güzel.''

(İHA)





