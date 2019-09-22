Neslican Tay'ın cenazesi Rize'de toprağa verildi

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Neslican Tay'ın cenazesi, Rize'de defnedildi.

Memleketi Rize'deki Sahil Camisi'nde cenaze töreninin ardından Tay'ın cenazesi, aile mezarlığında, daha önce kanser nedeniyle kesilen bacağının gömüldüğü yerde toprağa verildi.

Tay'ın bacağı, 2018'de tümör nedeniyle kesilmişti.

Kanserle mücadelesi sırasında diğer hastalara verdiği moral ve destek ile tanınan Neslican Tay, sağlık durumu kötüleşince 15 Eylül Cumartesi günü İstanbul'daki bir özel hastanede yoğun bakıma alınmış; 20 Eylül günü akşam saatlerinde ise hayatını kaybetmişti.

4. kez yakalandığı kanser mücadelesini sosyal medyada paylaşan 21 yaşındaki Neslican Tay'ın ölümünün ardından, sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılmıştı.

https://twitter.com/ekrem\_imamoglu/status/1175130955687878657?s=20

https://twitter.com/didem\_soydan/status/1175154374601052161?s=20

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1175135426014789633?s=20

Neslican Tay, Twitter hesabından son olarak "Çok teşekkür ederim. 3 kere yendim 4.de yolda ben de kendime ve iyileşeceğime çok inanıyorum. İyi ki varsınız videoyu burdan benim yerime paylaşıp güzel dileklerini esirgemeyen herkes!'" mesajı paylaşmıştı.