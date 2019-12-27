HABER
  4. Netanyahu parti içi liderlik yarışında zaferini ilan etti

Netanyahu parti içi liderlik yarışında zaferini ilan etti

27.12.2019 03:36 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Likud Partisi içindeki liderlik seçimini büyük farkla önde tamamlamış görünüyor. İsrail medyasındaki haberlere göre, Netanyahu parti üyelerinin oylarının yüzde 70'ten fazlasını elde etti.

Netanyahu parti içi liderlik yarışında zaferini ilan etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Likud Partisi içindeki liderlik seçimini büyük farkla önde tamamlamış görünüyor. İsrail medyasındaki haberlere göre, Netanyahu parti üyelerinin oylarının yüzde 70'ten fazlasını elde etti.

Likud'ın oy verme yeterliliğine sahip 116 bin üyesinin yüzde 49'unun sandığa gittiği belirtiliyor.

Parti içi liderlik yarışı, Binyamin Netanyahu için kritik bir dönemde gerçekleşti.

70 yaşındaki siyasetçi, bir yandan rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları ile mücadele ederken, diğer yandan başbakanlık koltuğunu korumak için aynı yıl içinde üçüncü kez seçime girmeye hazırlanıyor.

İsrail'de 2019 yılında yapılan iki genel seçimde, hükümet kurulamadı. Ülke 2020 Mart ayında bir kez daha sandığa gidecek.

Netanyahu zaferi ilan etti

Oylar sayılmaya devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, twitter hesabı üzerinde zaferini ilan etti.

Netanyahu, İbranice mesajında, "Sizin ve Tanrı'nın yardımıyla, önümüzdeki genel seçimlerde Likud'a liderlik ederek büyük bir zafer elde edeceğiz ve İsrail Devletini görülmemiş başarılara taşıyacağız" dedi.

Kesin sonuçların açıklanmasının Cuma gününün sabah saatlerini bulması bekleniyor.

Netanyahu'nun liderlik yarışındaki rakibi 53 yaşındaki Gideon Saar'dı (sağda)

BBC muhabiri Barbara Plett Usher, Netanyahu'nun anketlerde önde görünmesine karşın, parti içindeki gücünü göstermek için yoğun bir kampanya yürüttüğünü belirtiyor.

Ülkenin en uzun süre görevde kalan lideri olan Netanyahu hakkında geçen ay üç ayrı yolsuzluk suçlamasından iddianame hazırlandı.

Binyamin Netanyahu hakkındaki iddiaları reddediyor ve yapılanın "cadı avı" olduğunu savunuyor.

Netanyahu'nun liderlik yarışındaki rakibi olan Gideon Saar, seçilmesi halinde Likud partisini yeni bir yola sokacağını vaadetmişti.

Parti içinde bilinen bir isim olan 53 yaşındaki Saar, Netanyahu'nun önceki kabinelerinden birinde bakanlık da yaptı.

Mustafa Sandal arkasından el hareketi yapmıştı! İlk defa konuştu Mustafa Sandal arkasından el hareketi yapmıştı! İlk defa konuştu
'Yargıç Halkbank'a Zaman Kazandırmak İstemiyor''Yargıç Halkbank'a Zaman Kazandırmak İstemiyor'
Libya, Türkiye’den askeri destek talep ettiLibya, Türkiye’den askeri destek talep etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan 'asgari ücret' paylaşımı!

Kılıçdaroğlu'ndan 'asgari ücret' paylaşımı!

AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması!

AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması!

Akşener'den asgari ücret ve Kanal İstanbul açıklaması

Akşener'den asgari ücret ve Kanal İstanbul açıklaması

İşte 2020 asgari ücret zam oranı

İşte 2020 asgari ücret zam oranı

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Korkunç olay! Evli çift evde böyle bulundu

Korkunç olay! Evli çift evde böyle bulundu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

ABD'den Libya mutabakatı açıklaması

ABD'den Libya mutabakatı açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Reuters duyurdu: Libya, Türkiye’den askeri destek talep etti

Libya, Türkiye’den askeri destek talep etti

Trump'tan Türkiye açıklaması!

Trump'tan Türkiye açıklaması!

15. yıl dönümünde hayatını kaybeden 230 bin kişiyi anıılıyor

15. yıl dönümünde hayatını kaybeden 230 bin kişiyi anıılıyor

Avusturya'da çığ düştü: Çok sayıda kişi kar altında

Avusturya'da çığ düştü: Çok sayıda kişi kar altında

Şili’de yanan ev sayısı 245'e yükseldi!

Şili’de yanan ev sayısı 245'e yükseldi!

Irak'tan istifa sinyali geldi

Irak'tan istifa sinyali geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.