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Netanyahu’nun ziyareti nedeniyle Hz. İbrahim Camisi ve bulunduğu bölge kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 17:38 | Son Güncelleme

İsrail askerleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun seçim çalışmaları kapsamında Hz.

İsrail askerleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun seçim çalışmaları kapsamında Hz. İbrahim Camisi’nin bulunduğu bölgeye düzenleyeceği ziyaret nedeniyle, Batı Şeria’daki El-Halil kentinde bulunan eski şehir bölgesini kapattı. Filistinliler ise Netanyahu’nun ziyaretine tepki gösterdi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun seçim çalışmaları kapsamında bugün El-Halil kentindeki eski şehirde Hz. İbrahim Camisi’nin de bulunduğu bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor. İsrail ordusu ise ziyaret nedeniyle, Batı Şeria’daki El-Halil kentinde bulunan eski şehrin girişlerini ve çıkışlarını kapattı. Ayrıca, bölgedeki tüm dükkanlar, camiye giden ana caddeler ve yollar da kapatıldı.
Caminin saat 13.00’ten 17.00’ye kadar kapatıldığı aktarılırken, Filistinliler ise bu durumu protesto etti. İHA’ya konuyla ilgili açıklama yapan Filistinli Luay, “İsrail askerleri dükkanımı zorla kapattırdı. Benim ve ailemin bölgede bulunmamıza izin vermedi. Bölgemizin girişlerini ve çıkışlarını kontrol altına aldı” dedi.
El Halil kentinde Vakıflar Müdürü Cemal Ebu Aram ise, “İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ziyaretiyle bulunduğumuz durumdan bir şey değişmeyecek. Dünyayı İsrail’in baskınlarını ve saldırışlarını durdurmaya çağırıyoruz” şeklinde konuştu.
Filistin direnişinden yetkili Mufid Eşşerbati ise, Netanyahu’nun ziyaretinin kışkırtıcı olduğunu nitelendirerek, "İsrail ordusunun uyguladığı zorluklarla öğle namazını camide kıldık" diye konuştu.

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