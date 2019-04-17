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Netanyahu’ya hükümet kurma görevi verildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2019 22:23 | Son Güncelleme

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Likud partisinin lideri Binyamin Netanyahu’ya hükümeti kurma görevi verdi.İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Likud partisinin lideri Binyamin Netanyahu’yu 28 gün içinde hükümeti kurmakla görevlendirdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Likud partisinin lideri Binyamin Netanyahu’ya hükümeti kurma görevi verdi.
İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Likud partisinin lideri Binyamin Netanyahu’yu 28 gün içinde hükümeti kurmakla görevlendirdi. Netanyahu’nun 5 sağ partiyle yapacağı ittifakla, 64 sandalyeli koalisyon hükümeti kurması bekleniyor. Netanyahu ile ittifak yapacağı 5 sağ partinin, son koalisyonu bozarak erken seçime neden olan İsrail Evimiz Partisi (Beyteynu), Şas Partisi, Yahudot HaTora (Yahudi Birleşik Tevrat Partisi), Kulanu (Hepimiz) Partisi ve HaBayit HaYehudi (Yahudi Evi) olması bekleniyor.
İsrail’de 9 Nisan’da yapılan genel seçimlerde Netanyahu’nun partisi Likud, 36 ve rakibi Mavi-Beyaz İttifakı, 35 milletvekili çıkarmıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon partilerinin başkanları yeni bir askerlik yasa tasarısı krizi nedeniyle 24 Aralık’ta erken seçim kararı alınmıştı. Ultra-Ortodoks Yahudilerin dini okullarında (Yeşiva) eğitim gören öğrencileri de askere almayı ve asker sayısını arttırmayı öngören yasa tasarısı koalisyon ortakları arasında krize neden olmuştu. Ülkede askerlik 18 yaşından büyük erkekler ve kadınlar için zorunlu, ancak dini okullarda okuyan Ultra-Ortodoks Yahudiler askerlikten muaf tutuluyor.

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