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Netflix fatura ödeme yöntemleri nelerdir? Netflix üyelik ücreti nereye ödenir?

12.10.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En popüler dizi ve film izleme platformu Netflix, sunduğu ödeme yöntemleri ile kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Netflix kredi kartı, banka kartı ya da mobil ödeme imkanları ile pratik bir şekilde ödeme alan bir altyapıya sahip. Netflix fatura ödeme yöntemleri nelerdir, üyelik ücreti nereye ödenir?

Netflix fatura ödeme yöntemleri nelerdir? Netflix üyelik ücreti nereye ödenir?

100’e yakın ülkede 200 milyondan fazla kişinin aktif olarak kullandığı Netflix, üyelik ücretlerini her yıl güncelliyor. Üç farklı abonelik planı sunan Netflix’te hangi planı tercih ederseniz edin herhangi bir reklamla karşılaşmıyorsunuz. Netflix fatura ödeme yöntemleri hesabınızdaki oturumdan takip edebilir, kredi kartı, banka kartı ve üçüncü taraf iş ortakları gibi birçok ödeme seçeneğini vasıtasıyla Netflix planınızın ücretini ödeyebilirsiniz.

Netflix üyeliğiniz başladığı andan itibaren sizden her ay kaydolduğunuz tarihte otomatik olarak ücret tahsilatı yapılır. Netflix abonelik ücreti, faturalama döneminin başında tahsil edilir. Bu ödemenin hesabınızda görünmesi birkaç günü bulabilir. Farklı zaman dilimlerine bağlı olarak, faturalama tarihiniz bir gün önce ya da sonra olarak karşınıza çıkabilir. Netflix ücreti için üçüncü taraf bir iş ortağı üzerinden ödeme yapılıyorsa, Netflix faturalama tarihi hizmet sağlayıcınızın faturalama tarihine göre farklı olabilir.

Netflix üyelik ücreti nereye ödenir?

Netflix üyelik ücretini ödemek için hesabınızda oturum açmanız gerekir. Ödeme için Üyelik ve Ödemeler adımının altında fatura ayrıntıları öğesini seçebilirsiniz. Görüntülemek istediğiniz ücretin tarihine tıkladıktan sonra Netflix ödeme bilgileri karşınıza çıkar. Bağlantıya tıkladığınız zaman ilgili ücretin yazdırılabilir faturası da açılır.

Netflix fatura ödeme nasıl yapılır?

Netflix fatura ödeme yöntemleri hakkında bilgi almak için Netflix hesabınızda oturum açabilirsiniz. Üyelik ve ödemeler adımında yer alan fatura ayrıntılarını seçerek ödemenizi yapabilirsiniz. Açmış olduğunuz oturumda görüntülemek istediğiniz ücretin tarihine tıklamanız yeterlidir. Bağlantıya tıkladıktan sonra ilgili ücretin faturasını görebilirsiniz.

Netflix mobil ödeme var mı?

Netflix, ülkemizdeki üyelerine sunduğu ödeme seçenekleri ile büyük kolaylık sağlıyor. Netflix, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve iyzico ile yaptığı iş birliği sayesinde kullanıcıların daha rahat ödeme yapmasını sağlıyor. Netflix kullanıcıları, Bankalararası Kart Merkezi ile yapılan yeni iş birliği kapsamında aylık üyelik ücretleri mobil ödeme seçenekleri ile ödeyebilir.

Netflix faturası ödenmezse ne olur?

Hesabınızı yeniden başlatmadığınız takdirde ücret tahsilatı yapılmaz. İptali yaptığınız tarihte faturalama döneminiz tamamlanmadıysa, faturama dönemi sonu otomatik kapanma olana kadar Netflix’i kullanmaya devam edebilirsiniz.

Netflix neden ödeme kabul etmiyor?

Netflix’te bazen karşınıza hata mesajı çıkabilir. Aldığınız hata mesajı, kullanmış olduğunuz kartın şu anda Netflix için bir ödeme yöntemi olarak kabul edilmediğini ifade eder. Sorunu çözebilmek için kabul edilen ödeme seçeneklerinden biri ile ödeme yönteminizi güncelleyebilirsiniz. Ödeme bilgilerinizi güncelledikten sonra Netflix'i kullanmaya devam edebilirsiniz.

Ödeme bilgilerinizi güncellerken sorun yaşıyorsanız, kart bilgilerinin güncel olduğundan emin olmanız gerekir. Bunun için kartı veren kuruluşla iletişime geçebilir ya da farklı bir ödeme yöntemi deneyebilirsiniz.

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