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Netflix hesabı nasıl alınır? Netflix'e nasıl kayıt olunur?

12.10.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix kaydınızı; bilgisayar, iPhone, android işletim sistemine sahip mobil cihazlar, akıllı TV gibi cihazlar aracılığı ile pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Netflix'e kayıt olmak için e-posta adresiniz ve tahsilat için kart bilgileriniz yeterlidir. Netflix nasıl alınır?

Netflix hesabı nasıl alınır? Netflix'e nasıl kayıt olunur?

Dünyaca ünlü yapım şirketi Netflix, başarılı dizi ve filmleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ülkemizde de yaklaşık 200 bin kullanıcısı olan Netflix, abone sayısının her geçen gün arttığını açıklıyor. Birbirinden güzel dizi ve filmler, ülkemizde de Netflix'te yayınlanmaya devam ediyor. Netflix abonelik işlemlerini araştıran kullanıcı adayları, Netflix’e nasıl kayıt olacağının yollarını araştırıyor. Netflix’e kayıt olmak için takip etmeniz gereken birkaç adım bulunuyor. Bu adımları takip ederek, kısa süre içinde Netflix’e kayıt olabilirsiniz.

Netflix hesabı nasıl alınır?

Netflix hesabı almak isteyen kullanıcılar, bazı adımları takip ederek kayıt işlemini gerçekleştirebilir. Bu adımlar şu şekildedir:

  • İlk olarak, www.netflix.com linkine tıklamanız ve ardından "30 gün ücretsiz izleyin" butonuna basmanız gerekir.
  • Bir sonraki adımda ise karşınıza çıkan üç üyelik tipinden birini seçmeniz ve "Devam et" butonuna basmanız gerekir. Karşınıza çıkan ekranda uygun olan yere e-posta adresinizi ve şifrenizi yazmanız gerekiyor.
  • Son adımda ise ödemeleri nasıl gerçekleştireceğinizi seçiyorsunuz. Kredi kartı bilgilerinizi girseniz de kesintinin ilk ay gerçekleşmeyeceğini unutmamalısınız. Kredi kartı bilgilerinizi girdikten sonra "Üyeliği başlat"a basmanız hesabı almak için yeterlidir.

Netflix'e nasıl kayıt olunur?

Tek bir reklam bile izlemek zorunda kalmadan, dünyanın her yerinden ödüllü dizileri, filmleri ve belgeselleri hatta çok daha fazlasının izlemenin keyfini sürebilirsiniz. Netflix kaydınızı tamamladıktan sonra kayıtlı olan kartınızdan her ay kaydolduğunuz tarihte ücret tahsilatı gerçekleştirilir.

Sözleşme ile uğraşmanıza gerek kalmadan, bir taahhütte bulunmadan kayıt olabilirsiniz. Dilediğiniz zaman planınızı değiştirme özgürlüğüne sahipsiniz. Netflix izlemekten vazgeçtiğinizde ise istediğiniz zaman çevrimiçi olarak iptal işlemini yapabilirsiniz.

Netflix’e; bilgisayar, Android, iPhone ve akıllı TV gibi cihazlarla kayıt olabilirsiniz. Her bir cihazın kayıt olmak için takip edilmesi gereken adımları vardır.

Android cihaz ile Netflix kaydı

Öncelikle bir mobil tarayıcıdan netflix.com/signup adresine gidin. E-posta adresinizi girdikten sonra bir parola belirleyin ve hesabınızı oluşturun. Netflix Android uygulaması kullanan kişilere, Netflix bir e-posta gönderebilir. Bu e-postada, kaydınızı Netflix.com adresinde tamamlamanız için bir bağlantı yer alır. Kendinize uygun olan planı belirledikten sonra planınızı istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Bir ödeme yöntemi girdikten sonra kaydınız tamamlanır.

Bilgisayar ile Netflix kaydı

Netflix.com/signup adresine gitikten sonra kendinize en uygun planı seçmeniz gerekir. Netflix planınızı istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. E-posta adresinizi girin ve bir parola belirleyin. Hesabınız oluştuktan sonra bir ödeme yöntemi girin.

iOS (iPhone) cihaz ile Netflix kaydı

Mobil tarayıcıdan netflix.com/signup adresine girdikten sonra kendinize en uygun planı belirleyebilirsiniz. E-posta adresinizle parola belirleyerek hesabınızı oluşturabilirsiniz. Bir ödeme yöntemi girdikten sonra kaydınız tamamlanır.

Akıllı TV ile Netflix kaydı

Netflix uygulamasını açtıktan sonra ilk yapmanız gereken e-posta adresinizi ya da telefon numaranızı girmektir. Bu bilgiyi girdikten sonra, size bir e-posta ya da SMS mesajı gelir. Kendinize en uygun planı seçtikten sonra e-posta adresinizi girerek bir parola belirleyebilirsiniz. Bir ödeme yöntemi seçtikten sonra kaydınız tamamlanır.

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