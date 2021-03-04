Netflix ücreti ne kadar oldu? Aylık Netflix ücreti 2021

Netflix Türkiye'nin yaptığı son açıklama sonrası Türkiye genelindeki dizi film severler büyük bir araştırmaya koyuldu. Kullanıcılar 1997 senesinden bu yana varlığını sürdüren Netflix platformunun yeni ücretini merak ediyor. Peki yeni Netflix aylık ücreti ne kadar?

Netflix Türkiye'nin yaptığı duyuru ile abonelik paketlerine zam geldiği açıklandı. Kullanıcılara gönderilen e-postalar ile duyurulan zam haberi, bir çok kullanıcının tepkisini çekti. Netflix'in yeni fiyatlarına, bir önceki fiyatlara kıyasla yüzde 30 ile yüzde 50 aralığında zam getirildi.

Netflix Türkiye'nin yaptığı yeni fiyat düzenlemesi şu anda sadece yeni kullanıcılar için geçerli olacak. Mevcut kullanıcılar eski fiyat tarifesinden yararlanmaya devam edebilecek. Netflix, yüksek ihtimalle aboneliği devam edenler için aboneliklerin yeniden başlayacağı dönem itibarıyla yeni fiyatlar üzerinden işlem yapmaya başlayacak.

NETFLIX AYLIK ÜCRET NE KADAR?

Netflix sitesinde yer alan bilgilere göre Netflix'in daha önce 17,99 TL olan Temel paket fiyatı, bundan sonra 26,99 TL şeklinde fiyatlandırılacak. Kullanıcılar, tek bir cihazdan giriş yapıp içerikleri yalnızca 480p kalitede izleyebildikleri bu pakete, artık 9 TL daha fazla para ödemek durumunda kalacaklar.