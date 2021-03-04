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Netflix ücreti ne kadar oldu? Aylık Netflix ücreti 2021

04.03.2021 12:34 | Son Güncelleme:
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Netflix ücreti ne kadar oldu? Aylık Netflix ücreti 2021

Netflix aylık ücretleri dizi-film severler tarafından en çok araştırılan konulardan biri oldu. Netflix Türkiye yaptığı son açıklama ile Netflix üyelik fiyatlarında güncelleme yaptığını duyurdu. Peki kullanıcılar dünyanın en popüler dijital platformlarından olan Netflix içeriklerine aylık ne kadar ücret ödeyerek ulaşacak? İşte 2021 yeni Netflix aylık ücreti...

Netflix Türkiye'nin yaptığı son açıklama sonrası Türkiye genelindeki dizi film severler büyük bir araştırmaya koyuldu. Kullanıcılar 1997 senesinden bu yana varlığını sürdüren Netflix platformunun yeni ücretini merak ediyor. Peki yeni Netflix aylık ücreti ne kadar?

Netflix Türkiye'nin yaptığı duyuru ile abonelik paketlerine zam geldiği açıklandı. Kullanıcılara gönderilen e-postalar ile duyurulan zam haberi, bir çok kullanıcının tepkisini çekti. Netflix'in yeni fiyatlarına, bir önceki fiyatlara kıyasla yüzde 30 ile yüzde 50 aralığında zam getirildi.

Netflix Türkiye'nin yaptığı yeni fiyat düzenlemesi şu anda sadece yeni kullanıcılar için geçerli olacak. Mevcut kullanıcılar eski fiyat tarifesinden yararlanmaya devam edebilecek. Netflix, yüksek ihtimalle aboneliği devam edenler için aboneliklerin yeniden başlayacağı dönem itibarıyla yeni fiyatlar üzerinden işlem yapmaya başlayacak.

NETFLIX AYLIK ÜCRET NE KADAR?

Netflix sitesinde yer alan bilgilere göre Netflix'in daha önce 17,99 TL olan Temel paket fiyatı, bundan sonra 26,99 TL şeklinde fiyatlandırılacak. Kullanıcılar, tek bir cihazdan giriş yapıp içerikleri yalnızca 480p kalitede izleyebildikleri bu pakete, artık 9 TL daha fazla para ödemek durumunda kalacaklar.

NETFLIX STANDART PAKET NE KADAR?

Standart ismiyle bilinen ve iki cihazdan giriş yapabilecekleri pakete ise daha önce 29.99 TL ödeyerek sahip olurken, şimdi 40,99 TL ile sahip olabilecekler. Bu abonelik paketinde ise görüntü kalitesini yine 1080p olacak.

NETFLIX ÖZEL PAKET ÜCRETİ

Netflix'in en kaliteli olarak nitelendirilen paketi ise Özel paket olarak isimlendiriliyordu. Dört cihazda kadar içerik izlenebilen bu paket, 4K çözünürlüğün yanı sıra HDR desteği de sunuyor. Kullanıcılar, daha önceki 41,99 TL ödeme yaptıkları bu paketi artık 54,99 TL karşılığında kullanılabilecekler.


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Anahtar Kelimeler:
Netflix
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