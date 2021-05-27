Nevresim seçerken bu detaylara dikkat edin

Kadınlar ev tekstili alışverişi yaptıklarında en çok nevresim takımlarına yöneliyor. Kimi çok çiçekli, hareketli desenleri tercih ederken kimi klasik beyaz renkten şaşmıyor. Konforlu bir uyku için sevdiğiniz desenleri tercih etmenizde bir sorun yok ama kumaş seçiminizi gözden geçirmeniz gerekiyor.

BAMBU KUMAŞLAR

Nefes alabilen kumaş olan bambular yazın sıcaklık dengesini sağlar ve terletme yapmaz. Nemi hızlıca kuruttuğu için uykunuzun kalitesini artırır. Doğal doku olduğu için de antialerjiktir. Sık sık yıkanabilir ve uzun süre kullanılabilir.

Çocuk ve bebek için nevresim satın alırken bambu kumaşı tercih edebilirsiniz.

PAMUKLU KUMAŞLAR

En çok tercih edilen kumaş türüdür. Doğal dokuya sahip olduğu için nem dengesini korur ve kişiye sağlıklı bir uyku sunar. Çabuk kırışma özelliği olduğu için görüntü olarak kadınların hoşuna gitmese de en sağlıklı kumaş türlerindendir diyebiliriz.

SATEN KUMAŞLAR

Parlak ve akıcı görünüşü kadınların hoşuna gitse de kullanım açısından kolay olduğu söylenemez. Nem dengesini iyi sağlayamadığı için terletme gibi sorunlar oluşturabilir.