Nevresim seçerken bu detaylara dikkat edin

Kadınlar ev tekstili alışverişi yaptıklarında en çok nevresim takımlarına yöneliyor. Kimi çok çiçekli, hareketli desenleri tercih ederken kimi klasik beyaz renkten şaşmıyor. Konforlu bir uyku için sevdiğiniz desenleri tercih etmenizde bir sorun yok ama kumaş seçiminizi gözden geçirmeniz gerekiyor.
Nefes alabilen kumaş olan bambular yazın sıcaklık dengesini sağlar ve terletme yapmaz. Nemi hızlıca kuruttuğu için uykunuzun kalitesini artırır. Doğal doku olduğu için de antialerjiktir. Sık sık yıkanabilir ve uzun süre kullanılabilir.
Çocuk ve bebek için nevresim satın alırken bambu kumaşı tercih edebilirsiniz.
En çok tercih edilen kumaş türüdür. Doğal dokuya sahip olduğu için nem dengesini korur ve kişiye sağlıklı bir uyku sunar. Çabuk kırışma özelliği olduğu için görüntü olarak kadınların hoşuna gitmese de en sağlıklı kumaş türlerindendir diyebiliriz.
Parlak ve akıcı görünüşü kadınların hoşuna gitse de kullanım açısından kolay olduğu söylenemez. Nem dengesini iyi sağlayamadığı için terletme gibi sorunlar oluşturabilir.
Pamuk-saten karışımı kumaşlar ise saten kumaşlara alternatif olarak üretilmektedir ve çokça tercih edilmektedir. Yumuşak ve kaygan doku, pamuğun doğallığı ile birleştiği için kullanım açısından avantajlar sunar, kırışma sorunu yaşamaz.
Polyester kumaş ütüye gerek duyulmayan parlak bir dokuya sahiptir. Nem dengesini sağlayamadığı için terleme gibi sorunlara neden olur. Sağlıklı bir kumaş olmadığı için fiyatı diğer seçeneklere göre daha uygundur.
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