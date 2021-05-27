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Nevresim seçerken bu detaylara dikkat edin

Elif Yaman Elif Yaman
27.05.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaliteli bir uyku, güne güzel başlamak demektir. Yatak odanızın ışık dengesi, oda sıcaklığı, yatağın rahatlığı ve yastığın konforu gibi şeyler uyku kalitenizi arttıran etkenlerdir. Peki kullandığınız nevresim takımı uykunuzu ne derecede etkiliyor?

Nevresim seçerken bu detaylara dikkat edin

Kadınlar ev tekstili alışverişi yaptıklarında en çok nevresim takımlarına yöneliyor. Kimi çok çiçekli, hareketli desenleri tercih ederken kimi klasik beyaz renkten şaşmıyor. Konforlu bir uyku için sevdiğiniz desenleri tercih etmenizde bir sorun yok ama kumaş seçiminizi gözden geçirmeniz gerekiyor.

BAMBU KUMAŞLAR

Nefes alabilen kumaş olan bambular yazın sıcaklık dengesini sağlar ve terletme yapmaz. Nemi hızlıca kuruttuğu için uykunuzun kalitesini artırır. Doğal doku olduğu için de antialerjiktir. Sık sık yıkanabilir ve uzun süre kullanılabilir.

Çocuk ve bebek için nevresim satın alırken bambu kumaşı tercih edebilirsiniz.

PAMUKLU KUMAŞLAR

En çok tercih edilen kumaş türüdür. Doğal dokuya sahip olduğu için nem dengesini korur ve kişiye sağlıklı bir uyku sunar. Çabuk kırışma özelliği olduğu için görüntü olarak kadınların hoşuna gitmese de en sağlıklı kumaş türlerindendir diyebiliriz.

SATEN KUMAŞLAR

Parlak ve akıcı görünüşü kadınların hoşuna gitse de kullanım açısından kolay olduğu söylenemez. Nem dengesini iyi sağlayamadığı için terletme gibi sorunlar oluşturabilir.

Pamuk-saten karışımı kumaşlar ise saten kumaşlara alternatif olarak üretilmektedir ve çokça tercih edilmektedir. Yumuşak ve kaygan doku, pamuğun doğallığı ile birleştiği için kullanım açısından avantajlar sunar, kırışma sorunu yaşamaz.

POLYESTER KUMAŞLAR

Polyester kumaş ütüye gerek duyulmayan parlak bir dokuya sahiptir. Nem dengesini sağlayamadığı için terleme gibi sorunlara neden olur. Sağlıklı bir kumaş olmadığı için fiyatı diğer seçeneklere göre daha uygundur.

NEVRESİM SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?

  • Seçtiğiniz nevresim takımının kullandığınız yatak ve yastık ölçüsüyle uyumlu olması gerekiyor. Uygun olmayan çarşaflar veya yastık kılıfları uyku kalitesini düşürüyor.
  • Pamuklu kumaş tercih ederken 1 santimetrekareye denk gelen iplik tel sayısının yüksek olması gerekiyor. Ürünü satın alacağınız yerden bu bilgiyi alabilirsiniz.
  • Düz ve desensiz kumaşlar sık yıkamada daha dayanıklı olduğu için tercih edilebilir.
  • Desenli ve renkli kumaşlar sık yıkamada renk ve desen kaybına neden olabilir. Bu tarz nevresim takımlarını tercih ederken
    bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.
  • Bambu, saten/pamuk nevresim takımları yaz aylarında daha çok tercih edilmelidir.
  • Nevresimleri sık sık değiştirmek, 40/50 derecede yıkamak ve hijyen sağlamak için kuruttuktan sonra ütülemek gerekmektedir.
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