İç mimaride giriş ve antreler nasıl düzenlenir?

Yaşam alanlarımızda giriş ve antreler, evlerimiz hakkında ilk intibayı uyandıran alanlardır. Dolayısıyla bu alanlara biraz fazla önem göstermek gereklidir. Kendi tarzınızı yansıtan ufak dokunuşlar evinizi daha keyifli hale getirecektir. Birkaç detaya dikkat ederek siz de evinizin havasını değiştirebilirsiniz.

IŞIK DENGESİ

Hol ve antrelerde ışık miktarına çok dikkat etmek gereklidir. Çünkü ışığın içeri en zor girdiği alanlardan bir tanesidir. Burada kullanılan lokal aydınlatmaların ölçüsünü iyi belirlemek gereklidir. Buradaki şaşa ve estetik algı tamamen kişisel zevklerle alakalıdır. Fakat hangi tarz ve stili barındırırsa barındırsın, bu alanda dikkat çekici ve keyifli alanlar yaratmak asıl olandır.

MOBİLYA SEÇİMİ

Mobilya tercihleri yaparken daha zarif tercihler yapmak gereklidir. Açık renkli tercihler yapmak önemlidir. Aksesuar tercihleri de alanın metrajına göre belirlenmelidir. İnce ayaklı bir dresuar tercih etmeniz durumunda yer işgalini minimuma indirmiş olursunuz.

RENK TERCİHİ

Uzun antreler için açık tonlarda duvar boyalarının kullanılması daha doğru bir karar olacaktır. Açık renklerin ferahlık verici özelliğinden yararlanabilirsiniz. Son yıllarda sade duvar rengi üzerine yapılan sanatsal fırça çalışmaları da evinize farklı bir hava katabilir.