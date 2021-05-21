İç mimaride giriş ve antreler nasıl düzenlenir?

Yaşam alanlarımızda giriş ve antreler, evlerimiz hakkında ilk intibayı uyandıran alanlardır. Dolayısıyla bu alanlara biraz fazla önem göstermek gereklidir. Kendi tarzınızı yansıtan ufak dokunuşlar evinizi daha keyifli hale getirecektir. Birkaç detaya dikkat ederek siz de evinizin havasını değiştirebilirsiniz.
Hol ve antrelerde ışık miktarına çok dikkat etmek gereklidir. Çünkü ışığın içeri en zor girdiği alanlardan bir tanesidir. Burada kullanılan lokal aydınlatmaların ölçüsünü iyi belirlemek gereklidir. Buradaki şaşa ve estetik algı tamamen kişisel zevklerle alakalıdır. Fakat hangi tarz ve stili barındırırsa barındırsın, bu alanda dikkat çekici ve keyifli alanlar yaratmak asıl olandır.
Mobilya tercihleri yaparken daha zarif tercihler yapmak gereklidir. Açık renkli tercihler yapmak önemlidir. Aksesuar tercihleri de alanın metrajına göre belirlenmelidir. İnce ayaklı bir dresuar tercih etmeniz durumunda yer işgalini minimuma indirmiş olursunuz.
Uzun antreler için açık tonlarda duvar boyalarının kullanılması daha doğru bir karar olacaktır. Açık renklerin ferahlık verici özelliğinden yararlanabilirsiniz. Son yıllarda sade duvar rengi üzerine yapılan sanatsal fırça çalışmaları da evinize farklı bir hava katabilir.
Duvar kağıtları her zaman popülerliğini korumuştur. Toprak tonlarda seçim yapabileceğiniz gibi antreye hareket katmak isterseniz çiçek desenli kağıtlarla da tarzınızı yansıtabilirsiniz. İç mimaride en çok tercih edilen kağıt deseni dikey çizgili kağıtlardır. Görüntüde ilizyon oluşturarak mekanı daha büyük gösterir.
Tüm antreyi kapatacak halılar yerine daha küçük formda bir halıyı ortalayarak kullanmak geniş alanlar yaratacaktır. Etnik desenli bir kilim veya country tarzda bir halı kullanabilirsiniz. Dilerseniz halı kullanmayarak da relax bir alan tasarlayabilirsiniz.
Aksesuarlar en az diğer eşyalar kadar özenle seçilmelidir. Duvarlarınıza hareket katmak için parça parça ayna tercih edebilirsiniz. Parçalı tablolar da son yıllarda çok popüler, sevdiğiniz renk ve desenlerde yaptırabilirsiniz.
Geniş bir antreniz varsa uzun vazolara büyük yapraklı yapay çiçekler koyarak misafirlerinize hoş bir karşılama yapabilirsiniz. Ayrıca çubuk kokulu aksesuarlar alarak evinizin mis gibi kokmasını sağlayabilirsiniz.
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