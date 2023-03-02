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Nevruz ne zaman? 2023 nevruz bayramı ne zaman kutlanacak? Geri sayım başladı

02.03.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mart ayının gelmesiyle nevruz bayramı tarihi araştırmaları hız kazandı. Bahar bayramı olarak da bilinen nevruz bayramına sayılı günler kaldı. Nevruz; Kuzey Yarımküre’de bulunan ülkelerde, özellikle Türkçe ve Farsça konuşan topluluklar arasında yaygın olarak kutlanır. Peki nevruz ne zaman? 2023 nevruz bayramı ne zaman kutlanacak? İşte detaylar...

Nevruz ne zaman? 2023 nevruz bayramı ne zaman kutlanacak? Geri sayım başladı

Nevruz bayramı tarihi hakkında araştırmalar hız kazandı. Farsça nev ve ruz kelimelerinden gelen Nevruz, ülkemizde Nevruz-i Sultan, Sultan Nevruz, Navrız, Newroz, Noruz, Mart Dokuzu, Gün Dönümü, Yılsırtı, Yumurta Bayramı gibi adlarla anılır. Peki nevruz ne zaman? 2023 nevruz bayramı ne zaman kutlanacak? İşte detaylar...

Nevruz ne zaman? 2023 nevruz bayramı ne zaman kutlanacak? Geri sayım başladı

2023 NEVRUZ BAYRAMI NE ZAMAN?

Yeni gün anlamına gelen ve bahar bayramı olarak da bilinen Nevruz, birçok toplum için bir yılbaşı niteliği taşır. Baharın gelişi ve bahar bayramı olarak bilinen nevruz bayramı 21 Mart'ta kutlanacak.

Nevruz ne zaman? 2023 nevruz bayramı ne zaman kutlanacak? Geri sayım başladı

NEVRUZ NEDEN KUTLANIR?

Nesiller arası iletişimin en güzel örneklerinden biri olan nevruz bayramında temizliğin önemi büyüktür. İnsanların temiz ve yeni giyinmeye özen gösterdiği bu günde sokaklarda genel bir temizlik yapılır.

Nevruz ne zaman? 2023 nevruz bayramı ne zaman kutlanacak? Geri sayım başladı

Nevruz kutlamalarında etraf süslenir, renkli kıyafetler tercih edilir, uçurtmalar uçurulur. İnsanlar ateş etrafında toplanır ve ateşin üstünden atlar.


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Nevruz bayram kutlama

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