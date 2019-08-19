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Nevşehir'de feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 13:23 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Nevşehir'de feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edinilen bilgiye göre, Acıgöl-Gülşehir karayolunda meydana gelen trafik kazasında 50 AG 452 plakalı tır ile çarpışan işçilerin bulunduğu 50 ZB 455 plakalı minibüs tarlaya uçtu.

Kazada ilk belirlemelere göre minibüsteki 6 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Jandarma olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Nevşehir

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
allah rahmet eylesinn
dikkat etmek lazım allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun
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