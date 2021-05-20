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New York 14 ayın ardından normale döndü

20.05.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin New York kentinde, pandemi öncesi normale dönme yolunda en büyük adım atıldı. Bu kapsamda tamamen aşılanan kişilere maske ve mesafe zorunluluğu kaldırıldı.

New York 14 ayın ardından normale döndü

Katı kısıtlamalar ve ölümcül Covid-19 dalgalarının vurduğu ABD’nin New York kenti, 14 ayın ardından aşılanmanın hızlanmasıyla neredeyse normale döndü. Pandeminin başlangıcından bu yana kentte, 2 milyon 138 bin kişi enfekte oldu ve 53 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Ancak, Manhattan caddelerinde tırların morglara dönüştürüldüğü, Central Park gibi ünlü turistik merkezlere sahra hastanelerinin kurulduğu kentte hayat neredeyse tam olarak normale döndü.

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KENT NÜFUSUNUN YÜZDE 42'DEN FAZLASI TAMAMEN AŞILANDI

Bu kapsamda şehirdeki restoranlar, müzeler, tiyatrolar ve mağazalar tam kapasiteyle yeniden açıldı.New York'taki kısıtlamaların hafifletilmesii yedi günlük ortalamada Covid-19 için pozitif test yapan şehir sakinlerinin yüzdesinin 1,47’ye düşmesi ve yüzde 42'den fazlasının tamamen aşılanmasının ardından geldi.

DİJİTAL UYGULAMA GELİŞTİRİLDİ

Konser, gösteri ve spor etkinliklerine her iki doz aşının yapıldığını kanıtlayan New York'un dijital uygulaması olan "Excelsior Pass"e sahip herkesin alınacağı belirtildi.

"ÖZGÜRLÜKLERİNİ AŞI YAPTITARAK KAZANDILAR"

New York City Belediye Başkanı Bill de Blasio, “New Yorklular nihayet daha fazla özgürlüğe sahip olabilecekleri bir noktaya ulaştılar. Bunu aşı yaptırarak kazandılar” ifadelerini kullandı.

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BAZI KAMUSAL ALANLAR DIŞINDA MASKE ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Vali Andrew Cuomo, ayrıca New York'un maske gereksinimleri için Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) yönergelerini takip edeceğini duyurdu ve aşılanmış Amerikalıların çoğu ortamda iç mekanlarda maske takmasına gerek olmadığını söyledi. Ancak, yine de New York'ta toplu taşıma araçlarında, sağlık tesislerinde, okullarda, huzurevlerinde ve evsiz barınaklarında maske kullanılması gerekecek.

İŞ YERLERİ KENDİ MASKE VE AŞI KURALLARINI BELİRLEYECEK

Bununla birlikte, özel işletmelerin iç mekanlarda maske kullanması zorunlu olmasa da, maske ve aşılarla ilgili kendi politkalarıı belirlemelerine izin verildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Cuomo, "Kapısa aşı olup olmadığını sorabilirler, maske takmanızı isteyebilirler. Devletin özel işletmelere dayattığı zorunlu bir kural yok” dedi. Diğer taraftan, Cuomo içeride maske takma zorunluluğu getirilmeyecek olsa da, sakinlerin, aşı durumu bilinmeyen yabancılar arasında kapalı alanda maske takmasını tavsiye etti.

Şehrin en büyük özel sektör işverenlerinden bazılarını temsil eden bir işetme birliği olan Partnership'in başkanı ve genel müdürü Kathryn Wylde, iş liderlerinin CDC'nin yeni maskeleme ve sosyal mesafe rehberliğini benimsemesinden memnun olduklarını söyledi.

Wylde, birlikte işyerlerindeki personelin yaklaşık yüzde 80’in aşı olduğunu söyledi. Walmart, Costco, Trader’s Joe, CVS, Target gibi mağaza zincirleri de bugünden itibaren her iki doz aşısını da yaptıran New Yorklular'ı mağazalarına maskesiz olarak kabul edeceklerini açıkladı.

TOPLANMA SAYILARI YENİDEN BELİRLENDİ

Diğer taraftan, New York’ta açık havada ve kapalı alanda toplanma sayıları da güncellendi. Açık havada, 500 kişilik etkinliklere, kapalı alanda 250 kişilik etkinliklere ve işletmelerde 50 kişilik toplantılara izin verildi.

AŞILANANLAR VE AŞILANMAYANLAR AYRI YERLERDE OTURACAK

Ayrıca, ABD’nin ana beyzbl ligi Yankees ve Mets maçının da aşılanan bilet sahipleri tarafından maske ve sosyal mesafe olmaksızın istedikleri gibi oturarak izlenebileceği duyudu. Bununla bilikte hem Citi Field hem de Yankee Stadyumu'nda aşı olmayanlar için ayrı bölümler olacağı ve burada 2 metre sosyal mesafe ve maske uygulamasının devam edeceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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