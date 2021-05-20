New York 14 ayın ardından normale döndü

Katı kısıtlamalar ve ölümcül Covid-19 dalgalarının vurduğu ABD’nin New York kenti, 14 ayın ardından aşılanmanın hızlanmasıyla neredeyse normale döndü. Pandeminin başlangıcından bu yana kentte, 2 milyon 138 bin kişi enfekte oldu ve 53 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Ancak, Manhattan caddelerinde tırların morglara dönüştürüldüğü, Central Park gibi ünlü turistik merkezlere sahra hastanelerinin kurulduğu kentte hayat neredeyse tam olarak normale döndü.

KENT NÜFUSUNUN YÜZDE 42'DEN FAZLASI TAMAMEN AŞILANDI

Bu kapsamda şehirdeki restoranlar, müzeler, tiyatrolar ve mağazalar tam kapasiteyle yeniden açıldı.New York'taki kısıtlamaların hafifletilmesii yedi günlük ortalamada Covid-19 için pozitif test yapan şehir sakinlerinin yüzdesinin 1,47’ye düşmesi ve yüzde 42'den fazlasının tamamen aşılanmasının ardından geldi.

DİJİTAL UYGULAMA GELİŞTİRİLDİ

Konser, gösteri ve spor etkinliklerine her iki doz aşının yapıldığını kanıtlayan New York'un dijital uygulaması olan "Excelsior Pass"e sahip herkesin alınacağı belirtildi.

"ÖZGÜRLÜKLERİNİ AŞI YAPTITARAK KAZANDILAR"

New York City Belediye Başkanı Bill de Blasio, “New Yorklular nihayet daha fazla özgürlüğe sahip olabilecekleri bir noktaya ulaştılar. Bunu aşı yaptırarak kazandılar” ifadelerini kullandı.