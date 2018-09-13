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New York Moda Haftası'nda Rihanna rüzgarı! Alışılmışın dışına çıktı

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 13.09.2018 12:29 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, müzik alanındaki başarısının yanına oyuncuk, kozmetik ve son olarak moda tasarımcılığını da ekledi. Bella ve Gigi kardeşlerin yanı sıra hamile ve farklılıkları olan modellerin yer aldığı şov oldukça ilgi çekti.

New York Moda Haftası'nda Rihanna rüzgarı! Alışılmışın dışına çıktı

Rihanna, New York Moda Haftası'nda fırtına gibi esti. Savage x Fenty iç çamaşırı koleksiyonunu sergileyen bir defile düzenleyen 30 yaşındaki şarkıcı, dikkat çeken bir şova imza attı.

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Bella ve Gigi Hadid kardeşlerin yanı sıra, büyük beden ve hamile modellere de yer veren sanatçı sevenlerinden tam not aldı.

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Sosyal medyada yapılan yorumlar, “Victoria’s Secret yıllardır bize aynı şovu sunuyor. Rihanna çeşitlilik, koreografi, tüm vücut tiplerini sunmasıyla bu işi başardı. Ki bu onun ilk iç çamaşırı defilesiydi” şeklinde oldu.

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Rihanna için, “ Tüm boyutlar, şekiller, renkler ve hatta hamile kadınlar... Rihanna, şovuyla oyunu değiştirdi” benzeri mesajlar atıldı.

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Şov tamamlandığında, Rihanna'dan önce modellerin hepsi bir araya geldi Rihanna'nın da gelmesiyle alkış tufanı koptu.

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İşte defileye damga vuran anlar...

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Anahtar Kelimeler:
Rihanna New York Moda Haftası Savage x Fenty

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