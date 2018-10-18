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New York Times'tan flaş iddia: Suudi Arabistan o ismi sorumlu tutacak

DÜNYA HABERLERİ  | 18.10.2018 23:38 | Son Güncelleme

Amerikan New York Times gazetesi, Suudi Arabistan’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın üst düzey danışmanlarından istihbarat yetkilisi General Ahmed el Assiri’yi sorumlu tutmaya hazırlandığını yazdı. Gazeteye göre, Suudi Arabistan yönetimi, General Assiri’nin Muhammed bin Selman’dan Kaşıkçı’yı yakalaması için sözlü yetki aldığını ancak Assiri’nin bu yetkiyi ya yanlış anlayarak ya da yetkilerini aşarak gazeteciyi öldürdüğünü söyleyecek.

New York Times'tan flaş iddia: Suudi Arabistan o ismi sorumlu tutacak

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, Suudi Arabistan’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın üst düzey danışmanlarından istihbarat yetkilisi General Ahmed el Assiri’yi sorumlu tutmaya hazırlandığını yazdı.

NYT, günlerdir dünya gündeminden düşmeyen Cemal Kaşıkçı olayı hakkında yeni bir iddia ortaya attı.

Gazete, Suudi Arabistan’ın planlarından haberdar olduğunu belirttiği 3 kaynağına dayandırdığı haberinde, Suud yönetiminin Prens Selman’a yakın isimlerden General Assiri’yi Kaşıkçı’nın ölümünden sorumlu tutmaya hazırlandığını öne sürdü.

NYT’ye göre kaynaklar, "Suudi yöneticilerin, General Assiri’nin Muhammed bin Selman’dan Kaşıkçı’yı yakalaması için sözlü yetki aldığını ancak Assiri’nin bu yetkiyi ya yanlış anlayarak ya da yetkilerini aşarak gazeteciyi öldürdüğünü söyleyeceklerini" aktardı.

"BEYAZ SARAY BİLGİLENDİRİLDİ"

Kaynaklar, Beyaz Saray yetkilileri ile de görüşüldüğü ve Assiri’nin isminin verildiğini belirtti.

Daha önce Yemen’deki Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri müdahalenin sözcülüğünü yapan General Assiri, Prens Muhammed’e en yakın isimlerden biri olarak görülüyor.

"TRUMP'TAN PRENS MUHAMMED'İ DESTEKLEMESİNİ İSTEDİ"

Haberde, Beyaz Saray’a yakın bir kaynağın, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’ın da kayınpederinden Muhammed bin Selman’ı desteklemesini istediği belirtildi.

Kaynaklara göre, Kushner, Kaşıkçı’nın ortadan kaybolması ve muhtemelen öldürülmüş olmasına yönelik baskıların, Suudi Arabistan’ın diğer hataları gibi zamanla unutulacağını savunuyor.

KAŞIKÇI OLAYI

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

(AA)

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Cemal Kaşıkçı suddi arabistan kayıp suudi gazeteci New York Times Ahmed el Assiri

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