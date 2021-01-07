New York Valisi, Washington'a 1000 ulusal muhafız gönderecek

Cuomo, Twitter hesabından, "ABD Ulusal Muhafızlarının isteği üzerine New York'tan 1000 ulusal muhafızı iki haftalığına başkent Washington'a konuşlandırıyorum." açıklamasında bulundu.

Vali Cuomo, barışçıl bir geçişin ABD demokrasisinin temel taşı olduğunu ve New York'un Amerikan halkının iradesinin güvenli bir şekilde uygulanmasına destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

ABD Kongresi, Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basması nedeniyle ara verdiği oturumuna, güvenliğin yeniden sağlanmasının ardından devam ediyor.

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu oylamasının onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.