New York’taki Columbia Üniversitesi Gazetecilik Bölümü tarafından yayımlanan ve profesyonel gazeteciler için farklı bakış açıları getiren Columbia Journalism Review (CJR) dergisi, New York'ta sadece yalan haberlerin yer aldığı basılı yayınların olduğu bir stant açtı.

ABD'de son günlerde Başkan Donald Trump ve CNN gibi muhalif basın kuruluşları arasında "sahte haber" tartışmaları sürerken, CJR dergisi dikkati çeken bir çalışmaya imza attı.

CJR, Manhattan'ın önemli mekanlarından Bryant Park'taki bir gazete standında tamamen internet üzerinden yayılmış yalan ya da yanlış haberlerin basılı olduğu gazete ve dergileri sergiledi.

Habercilikte doğruluk ile güvenilirliğe ve yalan haberlerin zararlarına dikkati çekmek için hazırlanan projeye, "Yanlış Haber Standı (misinformation stand)" adı verildi.

- "Aslında yalan haberlerin ne kadar saçma ve tuhaf olduğunu göstermek istedik"

CJR Genel Yayın Yönetmeni Kyle Pope, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların haber kaynaklarına dikkat etmesi ve internetteki bilgilerin her zaman güvenilir olmadığını vurgulamak için böyle bir proje yapmaya karar verdiklerini dile getirdi.