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New York'un yeni belediye başkanı eski polis memuru Eric Adams oldu

03.11.2021 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD basınındaki haberlere göre New York'un yeni belediye başkanı Demokratların adayı eski polis memuru Eric Adams oldu. Böylece Adams, New York tarihinin ikinci siyah belediye başkanı olarak görev yapacak.

New York'un yeni belediye başkanı eski polis memuru Eric Adams oldu

ABD basınındaki haberlere göre New York'un yeni belediye başkanı Demokratların adayı eski polis memuru Eric Adams oldu.

Böylece Adams, New York tarihinin ikinci siyah belediye başkanı olarak görev yapacak.

Aynı zamanda şehrin 110. belediye başkanı olarak seçilen Adams, kamuda sürdürdüğü kariyerinde ırk adaletsizliğine dikkat çekmesiyle biliniyor.

Brooklyn Belediye Başkanı olan Adams'ın zaferi, yerel saat ile akşam 9'da sandıkların kapanmasından 10 dakika sonra ilan edildi.

Adams'ın oyların yaklaşık yüzde 66'sını alması bekleniyor.

ABD'nin en büyük şehri olan New York'u yönetecek olan Adams'ın koronavirüs pandemisinden çıkış stratejisini çizmesi bekleniyor.

New York'ta 34.500 kişi koronavirüsten ötürü hayatını kaybetti.

İşçi sınıfı bir ailenin çocuğu

61 yaşındaki Adams, kamu güvenliğini kampanyasının merkezine koymuştu.

İşçi sınıfı bir ailenin çocuğu olarak belediye başkanlığına kadar yükseldiğini vurgulayan Adams, "Bu gece New Yorklular kendilerinden birini seçti, ben sizim" dedi.

Konuşmasında birlik olmayı vurgulayan siyasetçi yeni görevine yeni yılın ilk günüyle başlayacak.

Siyasi görüşü merkezde yer alan Adams, adalet sisteminde daha keskin reform bekleyen kimileri için hayalkırıklığı yaratan bir aday olmuştu.

Ancak sendikalar ve zengin bağışçılar ise Adams'ı destekledi.

1984 yılında polis memuru olarak göreve başlayan Adams, başkomiser olarak 2006'da mesleğini bıraktıktan sonra siyasete atıldı.

Adams'ın Cumhuriyetçi rakibi ise bir radyo programı sunucusu olan Curtis Sliwa idi.

Sliwa aynı zamanda New York sokaklarında güvenliği sağlamak için gönüllü olarak devriye gezen Guardian Angels adlı organizasyonun da kurucusu.

New York'un yanı sıra birkaç şehirde daha belediye başkanlığı seçimleri düzenleniyor.

Kimi şehirler ilkbaharda belediye başkanını seçmişti, bu ay birkaç şehirde daha seçimler düzenlenmekte.

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