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''Neyse ki bunlar geçmişte kaldı'' diyebileceğimiz çılgın ve tehlikeli güzellik buluşları

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 18.04.2018 15:33 | Son Güncelleme

''Güzellik, fedakarlık gerektirir'' sözü bu tehlikeli icatlar listesini doğrular nitelikte. Tıpkı bügün olduğu gibi 1920'ler ve 1950'lerde de kadınlar, güzel görünmenin peşindeydi. Ancak, bilmediğimiz bazı icatlar insanı derin düşüncelere daldıracak türden. Sizin için en çılgın güzellik icatlarını bir araya getirdik. Onlara bakarken ''Neyse ki bunlar geçmişte kaldı'' diyebilirsiniz.

''Neyse ki bunlar geçmişte kaldı'' diyebileceğimiz çılgın ve tehlikeli güzellik buluşları

Güzellik Mikrometresi

Bu özel cihaz, makyaj sanatçılarının bir modelin yüzündeki tüm asimetrileri, kusurları ve dengesizlikleri görmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış. Güzellik mikrometresini kulanan makyaj sanatçıları, gereken düzeltmeleri ve hangi kozmetik ürünleri kullanacaklarına karar veriyorlardı. Vidalar ve metal şeritlerle çevrili cihaz kadının kafasına sabitleniyor. Birkaç saat bu şekilde bekleyen kadınlar dayanılmaz bir baş ağrısı yaşıyordu.

Saç dalgaları

2

Bu cihaz dalgalı bir saç modeli isteyen kadınlara kalıcı dalgalar vaat ediyordu. İlk adım, saçlara kimyasal bir çözüm uygulamaktı ve bundan sonra kuaför, kadının saçını tüm açılardan başa çok yakın olan sıcak maşalara sarıyordu. Tabii ki, bu işlem saça inanılmaz derecede zarar vericiydi, ama o zaman kadınlar yeni trendlere takılıyor sağlıklarını 2. plana atıyorlardı.

Buz kalıbı maskesi

3

Buz küpleriyle dolu çok sayıda plastik küp bulunan bu maske, moda şovları sırasında makyajlarını bozmamak için modellerin yüzlerini yenilemek için özel olarak yapılmış. Buz küpleri, yoğun bir gece geçirdikten sonra şişliğin giderilmesi için mükemmeldi. Bu yüzden adına “Hangover Cenneti” deniyordu! Ancak yüzün uzun süre soğukla temas etmesi cilde zarar veriyordu.

Çil temizleyici

4

Günümüzde çiller moda haline geldi ancak geçmişte kusur olarak görülüyordu. Birçok kadın çillerini çıkartmak için yoğun bir prosedürden geçiyordu. Çillerin olduğu bölgeye kimyasal bir sıvı sürdüren kadınlar, birkaç saat bu şekilde bekliyor çiller geçene kadar aynı işlemden geçiyorlardı. 1 haftada çillerin yok olduğu söyleniyor ancak bu oldukça tehlikeli bir prosedür.

Bir ısınma maskesi

5

Bu maske kan dolaşımına yardımcı olmak, daha pürüzsüz ve sağlıklı görünmeyi sağlamak için kullanılıyordu. Maske çok fazla ısı yaydığı için cilde ve genel sağlığa aslında zarar veriyordu.

Gamze makinesi

6

Isabella Gilbert’in icat ettiği sivri uçları bulunan yuvarlak bir telden ibaret gamze makinesini kafalarına takan kadınlar, demir tellerin yanaklarında yarattığı baskı sonucu sahte gamzelere sahip olmaya çalışıyorlardı.

Burun Düzeltici

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İşte başka bir sıkıştırma mekanizması, ama bu sefer, burun için. Bu mekanizma, kişinin burnuna yeni bir form verecek ve daha büyük burunlar daha ince ve düz görünecekti. Etkisi tabii ki geçiciydi sağlıklı ve normal nefes almayı engelliyordu.

Zehirli krem

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Günümüzde herkes radyumun çok tehlikeli olduğunu biliyor, bu yüzden bizim için yüze sürme fikri oldukça tuhaf. Ancak geçmişte kadınlar radyumlu diş macunları ve güzelleşmek için radyumlu kremler kullanıyordu.

Kafa Derisi Masajı

9

Kan dolaşımını teşvik etmek, saçların daha hızlı büyümesini sağlamak ve saç kaybını önlediğine inanılmak üzere icat edilen bu cihazın kafa derisine masaj yaptığına inanılıyordu.

Siz en iyisi günümüzün güzellik sırlarına bir göz atın

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