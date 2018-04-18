''Neyse ki bunlar geçmişte kaldı'' diyebileceğimiz çılgın ve tehlikeli güzellik buluşları

Güzellik Mikrometresi

Bu özel cihaz, makyaj sanatçılarının bir modelin yüzündeki tüm asimetrileri, kusurları ve dengesizlikleri görmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış. Güzellik mikrometresini kulanan makyaj sanatçıları, gereken düzeltmeleri ve hangi kozmetik ürünleri kullanacaklarına karar veriyorlardı. Vidalar ve metal şeritlerle çevrili cihaz kadının kafasına sabitleniyor. Birkaç saat bu şekilde bekleyen kadınlar dayanılmaz bir baş ağrısı yaşıyordu.

Saç dalgaları

Bu cihaz dalgalı bir saç modeli isteyen kadınlara kalıcı dalgalar vaat ediyordu. İlk adım, saçlara kimyasal bir çözüm uygulamaktı ve bundan sonra kuaför, kadının saçını tüm açılardan başa çok yakın olan sıcak maşalara sarıyordu. Tabii ki, bu işlem saça inanılmaz derecede zarar vericiydi, ama o zaman kadınlar yeni trendlere takılıyor sağlıklarını 2. plana atıyorlardı.

Buz kalıbı maskesi

Buz küpleriyle dolu çok sayıda plastik küp bulunan bu maske, moda şovları sırasında makyajlarını bozmamak için modellerin yüzlerini yenilemek için özel olarak yapılmış. Buz küpleri, yoğun bir gece geçirdikten sonra şişliğin giderilmesi için mükemmeldi. Bu yüzden adına “Hangover Cenneti” deniyordu! Ancak yüzün uzun süre soğukla temas etmesi cilde zarar veriyordu.