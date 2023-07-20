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Nez Demir Kısmetse Olur yarışmacısı tarafından dolandırıldığını iddia etti! 'Senin içinden geçerim ben' sözlerine Aybüke Çangal kayıtsız kalamadı

20.07.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Youtube videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni ve iş insanı Nez Demir, bir Kısmetse Olur yarışmacısı tarafından dolandırıldığını iddia etti. Sosyal medya hesabından sert sözler sarf eden Demir'e Aybüke Çangal kayıtsız kalamadı.

Vine ve Youtube videoları ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan sosyal medya fenomeni Nez Demir açtığı güzellik merkezleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Nez Demir bu defa dolandırıldığını iddia ettiği açıklamalarıyla gündeme geldi.

Nez Demir, sosyal medya hesabından; 'Bir tane Kısmetse Olur yarışmacısı tarafından dolandırıldım. Eğer paramı iade etmezse kendisini ifşa edeceğim ve dava açacağım. Çekiliş ayağına 15 bin TL verdim. Normal hikaye atıyor ama telefonu açmıyor. Mesajlarıma cevap vermiyor. Kime çattığının farkında değil. Yaşına veriyorum' açıklamasını yaptı.

nez demir

Bu açıklamaların ardından o ismin kim olduğu merak edilmeye başlanmışken bir dönem Tolga Kandemir ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Aybüke Çangal ınstagram sayfası üzerinden açıklamalar yapmaya başladı.

aybüke

Kısmetse Olur Aybüke sosyal medya sayfasından yazılı olarak yaptığı açıklamasında 'Şu kitlesiz kadına yeteri kadar izlenme ve prim verdik. Sadakamız olabilir. Avukatım bu kadının bana karşı sürdürdüğü karalama kampanyası, küfür, tehdit, özel hayatıma hakaret üzerinden kendisine dava açacak' ifadelerini kullandı.

aybüke yazılı

Aybüke Çangal'ın açıklamaları üzerine ınstagram sayfasından açıklamalar yapmaya devam eden Nez Demir ise; 'Sen kimsin ben senden prim yapacağım? Seni cebimden çıkarırım ben. Topla çekiliş paralarını karşılığını vereme saatinde girme. Tatillerde ye paraları. Bak senin içinden geçerim ben. Senin gibi 50 tanesini cebimden çıkarırım. Seni davada edeceğim' sözleriyle karşılık verdi.

nez konuşma

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