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    4. Nicolas Cage'in psikolojik gerilim filmi 'The Surfer' 2025 yılında vizyona girecek! Sevenleri büyük bir heyecanla bekliyor

    Nicolas Cage'in psikolojik gerilim filmi 'The Surfer' 2025 yılında vizyona girecek! Sevenleri büyük bir heyecanla bekliyor

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.07.2024 15:45
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    Cannes Film Festivali'nde prömiyeri yapılan, Nicolas Cage'in başrol oynadığı psikolojik gerilim filmi The Surfer'in tarihi kesin olmamakla birlikte 2025 yılı olarak açıklandı.

    Nicolas Cage'in psikolojik gerilim filmi 'The Surfer' 2025 yılında vizyona girecek! Sevenleri büyük bir heyecanla bekliyor

    Başrolünü Nicolas Cage'in paylaştığı "The Surfer" fiminde Julian McMahon, Nic Cassim, Miranda Tapsell, Alexander Bertrand, Justin Rosniak, Rahel Romahn, Finn Little ve Charlotte Maggi yer alıyor. Senaryosunu Thomas Martin'in yazdığı "The Surfer" filminin yönetmen koltuğunda Lorcan Finnegan yer aldı.

    'The Surfer' filmi sörf yapmak için çocukluğunun geçtiği güzel plaja oğluyla birlikte dönen, ancak yerel halkın güçlü bir grubu tarafından aşağılanan ve yazın kavurucu sıcağıyla birlikte artan ve onu kırılma noktasına getiren bir çatışmanın içine çekilen bir adamın hikayesini konu alıyor.

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    Nicolas Cage
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