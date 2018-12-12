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Niğde'de korkunç olay! Görgü tanıkları: Sürekli bakardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2018 08:04 | Son Güncelleme

Niğde'de Merkez Selçuk Mahallesi Mezbaa Caddesi üzerinde bulunan apartmanın beşinci katından düşen 80 yaşındaki Ali Navruz hayatını kaybetti. Apartman sakinlerinin sağlık ekiplerine haber vermesiyle devreye giren polisler, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, görgü tanıkları yaşlı adamın penceden sürekli baktığını söyleyerek, dengesini kaybedip düşmüş olabileceğini iddia etti.

Beşinci kattan düşen yaşlı adam öldü

Niğde'de apartmanın 5’inci kattaki penceresinden düşen Ali Navruz (80), hayatını kaybetti. Merkez Selçuk Mahallesi Mezbaa Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 5'inci katında oturan Ali Navruz, iddiaya göre pencereden bakarken dengesini kaybedip düştü.
Apartman sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Navruz’un hayatını kaybettiğini belirledi. Navruz’un cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Görgü tanıkları, yaşlı adamın pencereden sürekli caddeye baktığını, dengesini kaybedip düşmüş olabileceğini ifade etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Niğde ölüm

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