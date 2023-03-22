NİĞDE İMSAKİYE 2023: Niğde iftar vakti ve sahur saati kaçta? Diyanet 2023 Niğde imsakiyesi

Niğde imsak, sahur ve iftar vakitleri hakkında araştırmalar yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. On bir ayın sultanı ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutma ibadetini yerine getirmek isteyenler bugün ilk sahur için kalkacaklar. Peki, Niğde'de sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet Niğde ilk sahur ve iftar vakitleri ramazan imsakiyesiyle birlikte belli oldu. İşte tüm detaylar...

NİĞDE İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?

Niğde'de ilk sahur saat 05:13 olarak açıklandı.

24 Mart Niğde sahur saati 05:11

25 Mart Niğde sahur saati 05:10

26 Mart Niğde sahur saati 05:08

NİĞDE İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Niğde'de ilk iftar saati 19:02 olarak açıklandı.

24 Mart Niğde iftar saati 19:03

25 Mart Niğde iftar saati 19:04

26 Mart Niğde iftar saati 19:05

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ORUÇ TUTMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Oruç, nefsin isteklerinden iradî olarak uzak durma olması yönüyle bir irade eğitimine, açlık ve susuzluğun verdiği sıkıntıya dayanma yönüyle de bir sabır eğitimine dönüşmektedir. İnsanın hayatta başarılı olabilmesi için irade hâkimiyeti ve güçlükler karşısında dayanabilme gücü de önemli bir role sahiptir. Nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasında, ruhun arındırılıp yüceltilmesinde oruç etkili bir yoldur. Bu orucun değişik biçimlerde de olsa hemen bütün din ve kültürlerde riyâzet ve mücâhede yolu olarak mevcut olmasını da açıklar.

Toplumsal hayatta huzursuzluklara yol açan taşkınlıklar, büyük ölçüde insanın hayvanî yönünü tatmin eden maddî zevklere düşkünlükten kaynaklanır. Maddî zevk deyince de akla, yeme içme ve cinsel ilişki gibi zevkler gelir. İşte oruç, insanı maddî zevk ve şehvetler peşinde koşturan, dolayısıyla da, Allah'ın haklarına riayet edemediği için kendisine zulmetmesine, insanların haklarına riayet edemediği için onlara zulmetmesine sebep olan nefs-i emmâreyi teskin etmenin de bir ilâcı, aşırılıkları törpülemenin bir çaresidir.

Oruç, yoksulların durumunu daha iyi anlamaya, dolayısıyla onların sıkıntılarını giderme yönünde çaba sarfetmeye de vesile olur. “Tok, açın halinden anlamaz.” atasözü de bunu ifade eder.

