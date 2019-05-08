HABER

Niğde merkezli uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 10:26 | Son Güncelleme

Niğde, Sivas ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde, Sivas ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Niğde'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve suça adı karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Niğde, Sivas ve Adana'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı, biri ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ayrıca, şüphelilerin uyuşturucu sattığı tespit edilen 22 kişiye uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Paylaşımları olay yarattı! Fenomen çifte tepki yağıyor Paylaşımları olay yarattı! Fenomen çifte tepki yağıyor
Bitlisli kadınlardan köydeki kızlara düğün hediyesiBitlisli kadınlardan köydeki kızlara düğün hediyesi
Türk İslam Eserleri Müzesi’nin ışıkları Ramazan’da sönmeyecekTürk İslam Eserleri Müzesi’nin ışıkları Ramazan’da sönmeyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
6 tutuklama adana Niğde Sivas uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Yüzyılın anlaşması! Yeni Filistin devleti kurulacak!

Yüzyılın anlaşması! Yeni Filistin devleti kurulacak!

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

TBMM Genel Kurulu'nda İstanbul tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda İstanbul tartışması

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Takipçisine yanıtı olay oldu!

Takipçisine yanıtı olay oldu!

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Iğdır belediye başkanı Murat Yikit gözaltına alındı

Eski Iğdır belediye başkanı Murat Yikit gözaltına alındı

DGS başvuruları için "son gün" uyarısı

DGS başvuruları için "son gün" uyarısı

Başkale'de PKK'nın tuzakladığı EYP, bulunarak imha edildi

Başkale'de PKK'nın tuzakladığı EYP, bulunarak imha edildi

Kapadokya Rusların fotoğraf mekanı oldu

Kapadokya Rusların fotoğraf mekanı oldu

Günlük burç yorumları 8 Mayıs Çarşamba - Ay, İkizler burcunda ilerliyor

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Kırmızı tabutlarla gömüldüler!

Kırmızı tabutlarla gömüldüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.