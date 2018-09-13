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Niğde'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 22:15 | Son Güncelleme

Niğde'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Ulukışla ilçesinde, bir araçta yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 23 düzensiz göçmen yakalandı, "göçmen kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücü ve beraberindeki kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik İstasyon Amirliği önündeki uygulamada şüphe üzerine durdurulan bir araçta yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 9'u Afganistan, 14'ü Pakistan olmak üzere 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yakalanan 23 kişi, Niğde İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sahte kimlik düzenleyerek göçmen kaçaklığı yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan araç sürücü A.S. ile beraber hareket ettiği ileri sürülen V.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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23 göçmen Göçmen Kaçakçılığı Niğde Niğde İL Göç idaresi

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