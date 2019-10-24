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Niğde'de 'En güzel buzağı' yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 16:51 | Son Güncelleme

Niğde 6.

Niğde 6. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nda 'En güzel buzağı' yarışması yapıldı.
Fuarda Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenen yarışmada birbirinden renkli görüntüler ortaya çıkarken, yarışmayı çok sayıda vatandaş izledi. 11 buzağının katıldığı yarışmada Karabey isimli buzağı birinci olurken sahibi İsmail Göç. Cumhuriyet Altını kazandı. İkinci buzağı sahibine yarım, üçüncü buzağı sahibine ise çeyrek altına hediye edilirken yarışmaya katılanlara da yem hediye edildi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, yarışmanın farkındalık oluşturması adına gerçekleştirildiğini söyledi. Baş, "Bu tür yarışmaların üreticilerimize yeni ufuklar açacağı ve özellikle hayvancılığın bir sevgi olduğunu göstermesi açısından devam etmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

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