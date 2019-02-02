HABER

Niğde'de otomobile düzenlenen silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 11:55 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 10 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Niğde Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Galip Yıkılmaz'ın (51) hayatını kaybettiği, eşi Seyran Yıkılmaz'ın (47) yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 10 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan T.A, Ö.D, Ş.A, A.A, Y.A, S.A.A, E.A. ve T.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Merkez Kömürcü köyünde 30 Ocak'ta Galip Yıkılmaz ve eşi Seyran Yıkılmaz'ın içinde olduğu otomobile, husumetli oldukları iddia edilen kişilerce av tüfeğiyle ateş açılmıştı. Saldırıda Galip Yıkılmaz olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan eşi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelilerden E.A. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. Daha sonra gözaltı sayısı 10'a yükselmişti.

PARTNERSaçlarını boyattıSaçlarını boyattı
Re’sen emekli askerler mağduriyetlerinin giderilmesini istiyorRe’sen emekli askerler mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor
Karadeniz’de yaban domuzu avıKaradeniz’de yaban domuzu avı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Niğde saldırı silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Kolombiya Devlet Başkanı'ndan teşekkür telefonu

Kolombiya Devlet Başkanı'ndan teşekkür telefonu

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti (Aydın Denktaş kimdir?)

Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanı Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar sınırda!

Akar sınırdan duyurdu: Kurtuluşları yok

PKK/KCK'nın üst düzey ismi yakalandı!

PKK/KCK'nın üst düzey ismi yakalandı!

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

TSK duyurdu! 4 DEAŞ'lı sınırda yakalandı

TSK duyurdu! Sınırda yakalandılar

Türk tır şoförüne idam kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.