HABER

Niğde'de trafik kazaları MOBESE kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 20:36 | Son Güncelleme

Niğde'de trafik kazaları MOBESE kamerasında

NİĞDE (AA) - Niğde’de meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan kayıtlarda, kazaların sürücü ile yayaların dikkatsizliği, aşırı hız ve kurallara uyulmamasından kaynaklandığı görülüyor.

Bor Caddesi'nde karşıya geçmeye çalışan bir yayanın, otomobilin çarpmasıyla yere savrulması görüntülerde yer alıyor.

Başka bir kazada ise trafiğe kapalı yola giren hafif ticari araç ile motosiklet çarpışıyor.

Bir otomobilin elektrikli bisiklete çarpması, kavşakta otomobillerin çarpışması, otomobilin tıra çarpması, kamyonun hafif ticari araçla çarpışması da görüntülerde yer alıyor.

Kulübeler, barlar, genelevler... Burası dünyanın en kalabalık adası! Kulübeler, barlar, genelevler... Burası dünyanın en kalabalık adası!
Tarihe geçmek için iki uçuşta da yer aldılar(ÖZEL HABER)Tarihe geçmek için iki uçuşta da yer aldılar(ÖZEL HABER)
İlber Ortaylı: Bize Demirel gibi politikacılar lazımİlber Ortaylı: Bize Demirel gibi politikacılar lazım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MOSEBE Niğde trafik kazaları

En Çok Okunan Haberler

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Japonya'daki fantezi odaları ilk kez görüntülendi

Japonya'daki fantezi odaları ilk kez görüntülendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen açıkladı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen açıkladı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi...

'Soğan çürüdü, fiyatı 10 kat artacak'

'Soğan çürüdü, fiyatı 10 kat artacak'

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar kameralar önünde eşini ıslattı

Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar kameralar önünde eşini ıslattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kerimcan Durmaz'ı darp eden suç örgütü lideri tutuklandı

Kerimcan Durmaz'ı darp eden suç örgütü lideri tutuklandı

Cemal Kaşıkçı’nın ölümünden 15 gün önce Nusret’te görüntüleri ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı’nın ölümünden 15 gün önce Nusret’te görüntüleri ortaya çıktı

İlber Ortaylı: Bize Demirel gibi politikacılar lazım

İlber Ortaylı: Bize Demirel gibi politikacılar lazım

AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten donarak şehit olan askerlerle ilgili açıklama!

AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten donarak şehit olan askerlerle ilgili açıklama!

Kan torbası yüklü TIR, yangında kül oldu! Tonlarca kan imha edilecek

Kan torbası yüklü TIR, yangında kül oldu! Tonlarca kan imha edilecek

TSK açıkladı! PKK'ya ağır darbe

TSK açıkladı! PKK'ya ağır darbe

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.