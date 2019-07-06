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Niğde'de trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 02:39 | Son Güncelleme

Niğde'de trafik kazası: 5 yaralı

NİĞDE (AA) - Niğde'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kamil Canbulat'ın kullandığı 01 CNB 38 plakalı kamyonet, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çiftehan Mahallesi yakınlarında önce Gökhan Uyanık yönetimindeki 31 NG 998 plakalı kamyonete ardından da Ali Kılınç idaresindeki 51 AAK 100 plakalı motosiklet yüklü traktöre çarptı.

Kazada, sürücüler Canbulat ve Kılınç ile yolcu konumundaki Seyfi Canbulat, Evrim Canbulat, Nazlı Canbulat yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi ile Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle çift taraflı olarak trafiğe kapanan Adana-Pozantı-Niğde karayolu, çalışmaların ardından açıldı.

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