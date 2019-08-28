Niğde'deki trafik kazasında 12 yaşındaki çocuk öldü

NİĞDE (AA) - Niğde-Adana karayolunda 3 tır ve bir kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yarlandı.

Alınan bilgiye göre, Niğde-Adana karayolu Ulukışla ilçesi Koçak yakınlarında, plakası öğrenilemeyen 3 tır ve 1 kamyonet, kaza yaptı.

Kazada, 2 tırın arasında kalan kamyonetin sürücüsü Musa Yılmaz ve oğlu Rıdvan Yılmaz (12) sıkıştı, arkadaki tır şoförü Kazım Avşar ise yaralandı.

İhbar üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılardan Rıdvan Yılmaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi

Diğer yaralılar, Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

