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Nihal Candan sütyensiz hali ve garip hareketleri dikkat çekti! Tekerlekli sandalyeyle pozu tepki çekti

11.04.2023 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahar Candan ve Nihal Candan yaptıkları hareketlerle sosyal medyada sıklıkla tepki çekiyor. Son olarak Nihal Candan otelin çeşitli konumlarında sütyensiz ceketiyle yaptığı garip hareketlerle dikkat çekti. Tekerlekli sandalyeye oturup kendini sürdüren Candan'ı görenler bu hallerine tepki gösterdi.

Nihal Candan sütyensiz hali ve garip hareketleri dikkat çekti! Tekerlekli sandalyeyle pozu tepki çekti

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Nihal Candan sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Nihal Candan "Vücut hatlarımı iyi gösteriyor" diyerek taytla poz vermiş ve herkesi şaşırtmıştı.

Eski yarışmacı Nihal Candan da kardeşi gibi durmuyor.

Geçtiğimiz günlerde, "Onlyfans'ta dekolte, bikinili fotoğraflar paylaşacaksınız dendi, ben de bu şekilde bir ceo maaşı kazandım hatta 100 bin TL. O yüzden bir ay bunu yapmak mantıklı geldi" şeklinde bir açıklama yapan Nihal Candan’dan bu sefer otelde garip pozlar verdi.

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Göğsü neredeyse açık olan ve sütyensiz halleriyle dikkat çeken Candan tekerlekli sandalyeye binip otel çalışanına kendini taşıttırdı.

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Garip hareketlere imza atan Nihal Candan'a tepkiler gecikmedi. Candan'ı görenler "Allah akıl fikir versin", "Çalışan da yazık mecbur" yorumları yaptı.


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Nihal Candan sosyal medya stil turu

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