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Nijer'de Boko Haram operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 19:24 | Son Güncelleme

Diffa bölgesindeki operasyonda 33 Boko Haram mensubu öldürüldü

Nijer'in güneydoğusundaki Diffa bölgesinde düzenlenen operasyonda Boko Haram mensubu 33 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Nijer ordusu Diffa bölgesinde yer alan Çad Gölü yakınlarında 9 Mart'ta "tarama operasyonu" başlattı. Operasyonda 4 günde 33 terörist etkisiz hale getirilirken, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Boko Haram'ın geçen hafta Diffa'daki Gueskerou beldesinde yer alan jandarma noktasına düzenlediği saldırıda 7 asker hayatını kaybetmiş, 20'si de yaralanmıştı.

Ülkenin Nijerya ile sınırında yer alan Diffa bölgesinde, 2015'ten bu yana sıklıkla Boko Haram'ın saldırılarına maruz kalınıyor.

Sivil toplum kuruluşlarının hükümetten bölgedeki olağanüstü hal uygulamalarını gevşetmesi isteği üzerine, balıkçılık ve baharat üretimi yasağının kalkmasıyla bölgedeki saldırıların sayısı arttı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

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Anahtar Kelimeler:
boko haram Diffa nijer

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