Nijer'de kolera tehdidi büyüyor

Nijer'de geçen ay ortaya çıkan kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

Nijer Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkenin güney bölgesi Maradi'de temmuz başında patlak veren salgında, 5 Temmuz'dan bu yana 2 bin 13 vaka tespit edildi.

Salgında şu ana kadar 37 kişi yaşamını yitirdi, ölüm oranı yüzde 1,8 olarak tespit edildi.

- 2030'a kadar kolerayı bitirme hedefi

Senegal'in başkenti Dakar'da geçen hafta düzenlenen 68. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Bölge Toplantısı'na katılan Afrika ülkeleri sağlık bakanları, kıtada kolera salgınlarını 2030'a kadar bitirme hedefini benimsemişti.

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, koleranın toplumsal eşitsizliğin bir sembolü olduğunu ve koleradan ölümlerin engellenebileceğini belirtmişti.

Sahra altı Afrika'da sıklıkla görülen hastalık, 2017'de 17 Afrika'da ülkesinde 150 bin kişide tespit edilmiş, en az 3 bin kişinin yaşamına mal olmuştu.

Vibrio isimli bakterilerin insanların ince bağırsaklarında parazitlenmesi sonucu oluşan kolera, daha çok içme suyu ve kirli sularla yıkanmış besinler vasıtasıyla bulaşıyor. İshal, karın ağrısı, şişlik ve kusma belirtilerine neden olan söz konusu bakteriler vücuda girdikten 6-48 saat sonra hastalık başlıyor.

